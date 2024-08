Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten Hëna e kundërt mund të shkaktojë vonesa dhe të shkaktojë pengesa. Megjithatë, kjo ndodh në një periudhë pozitive dhe stimuluese për ju në të cilën do të ndiheni të qetë dhe do të argëtoheni shumë. Deri në fund të muajit vëmendja juaj do të jetë te dashuria.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten ju duhet të bëni dhe rishikoni shumë gjëra në punë. Këto javë janë thelbësore për rikuperimin e një dashurie. Kjo është koha ideale për të harruar të kaluarën, por për të vazhduar t’i besoni instinkteve tuaja. Marrëdhëniet me Gaforret ose Peshoret janë interesante.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten patjetër po bëjmë një hap përpara. Gjatë orëve të ardhshme do të ndiheni shumë më mirë. Hëna në Peshore do t’ju ndihmojë të gjeni paqen që ju ka munguar kohët e fundit. Dashuria kërkon shumë durim.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten tani preferohen kontratat dhe marrëveshjet. Ju duhet të bëni pjesën tuaj dhe të përpiqeni të mos e impononi veten shumë ose të shkaktoni polemika të panevojshme. Bashkohuni me personin dhe mos humbni shumë kohë me njerëz sipërfaqësorë dhe në të njëjtën kohë të komplikuar.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten ky është një muaj stimulues që do t’ju japë edhe shumë emocione. Do të arrini shumë si në dashuri ashtu edhe në punë. Kush e di, ndoshta do të takoni dikë të veçantë…Dielli në shenjën tuaj të horoskopit mund t’ju ofrojë një ose më shumë mundësi pune për të mos u humbur.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten gjatë orëve të ardhshme të gushtit 2024 yjet do t’ju shtyjnë të ndaloni së menduari dhe të veproni në një mënyrë më instinktive dhe vendimtare. Nëse diçka nuk ju pëlqen, mbylleni pa u menduar shumë për të. Nëse doni të ndryshoni jetën tuaj, thjesht bëjeni.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten gjatë orëve të ardhshme do të përjetoni një nxitje të madhe energjike ndërsa Hëna kalon nëpër shenjën tuaj. Kur bie në dashuri përjeton emocione të bukura. Bëni takime të veçanta dhe bëni miq të rinj. Ditë si këto mund të përdoren për të shkëputur dhe për të pushuar pak.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten tensioni i ditëve të fundit ka përfunduar. Që këtu e tutje duhet të ndaleni për të marrë në konsideratë projekte dhe angazhime të reja, ndërsa afrohet një periudhë veçanërisht e frytshme. Edhe nëse ndryshimi mund të jetë paksa i frikshëm dhe i pasigurt në fillim, së shpejti do të kuptoni se do t’ia vlejë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten gjatë orëve të ardhshme mund të ndiheni keq ose në çdo rast disi të shqetësuar, do t’ju duhet të bëni një përpjekje për të qëndruar të qetë dhe për të pasur më shumë durim. Dikush mund të ketë pranuar tashmë angazhime të rënda për vjeshtën dhe dikush mund të presë mundësi të reja interesante.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten ka shumë punë për të bërë për të sqaruar dhe kuptuar nëse mund t’u besohet njerëzve. Nuk është kurrë e lehtë ta bësh atë dhe ndonjëherë edhe të mendosh për të pasi të kesh marrë tinguj të rrëmbyer. Sa i përket punës, tani e tutje do të bëheni më të fortë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten ajo që po përjetoni do të jetë një moment interesant përsa i përket marrëdhënieve. Dilni nga zona juaj e rehatisë! Edhe çiftet afatgjatë i kanë problemet e tyre të shkaktuara nga disa shpenzime të tepërta. Puna do ju ofrojë mundësi të reja interesante.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten gjatë orëve të ardhshme mund të ndjeni efektet e bezdisjeve që janë shfaqur në orët e fundit. Kundërshtimi i Venusit ngjall frikë dhe konfuzion për dashurinë, duke ju bërë më dyshues dhe kritik ndaj të tjerëve. Sigurisht që nuk është një periudhë e lehtë për t’u përballur.