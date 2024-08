Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten kjo ditë në fund të gushtit mund t’ju sjellë disa sfida delikate në planin e punës, asgjë që nuk mund ta kapërceni me vendosmërinë tuaj të zakonshme. Komunikimi është kyç. Në dashuri mund të shfaqen disa keqkuptime të vogla.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten ju pret një ditë reflektimesh dhe mendimesh të mundshme, një situatë që mund t’ju bëjë të bëni disa konsiderata të rëndësishme. Sa i përket punës, tani kërkohet shumë përqendrim. Në dashuri është koha për të bërë një hap përpara.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten është një ditë duket dinamike dhe plot mundësi për shumë prej jush. Sidomos në sferën sociale. Takimet e reja mund të jenë të dobishme si në nivelin personal ashtu edhe në atë të punës shfrytëzoni të gjitha mundësitë. Në dashuri dialogu është çelësi i forcimit të marrëdhënies në çift.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten në këto 24 orë mund të ndiheni pak nën presion, sidomos për shkak të përgjegjësive familjare, përpiquni të qëndroni të qetë dhe të mos mbyteni nga emocionet. Sa i përket punës, nevojitet më shumë pragmatizëm për të kapërcyer çdo pengesë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten energjia juaj është ngjitëse dhe do të tërhiqni vëmendjen e atyre që ju rrethojnë, si në punë ashtu edhe në jetën private. Mund të merrni propozime interesante që do t’ju lejojnë të shprehni më së miri aftësitë tuaja.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten në këto 24 orë do të ndiheni veçanërisht të vëmendshëm ndaj detajeve dhe kjo cilësi do të jetë e dobishme në menaxhimin e punëve dhe çështjeve personale. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për siguri dhe stabilitet më të madhë. Mos kini frikë të shprehni dëshirat tuaja dhe kërkoni një dialog të hapur me partnerin tuaj.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten ka ardhur koha për të marrë vendime të rëndësishme, veçanërisht në lidhje me bashkëpunimet dhe marrëdhëniet ndërpersonale. Kur bëhet fjalë për punën, qëndroni të përqendruar dhe mos e lini veten të shpërqendroheni nga mendimet e të tjerëve. Shëndeti është i mirë por shmangni teprimet.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten mund të ndiheni veçanërisht të frymëzuar dhe të gatshëm për të ndërmarrë projekte të reja, veçanërisht në fushën krijuese. Vendosmëria do t’ju bëjë të kapërceni çdo pengesë dhe të dalloheni për aftësinë tuaj për të shkuar përtej pamjes së gjërave.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Në këtë periudhë të çuditshme për marrëdhëniet e dashurisë, duhet të mendoni mirë përpara se të thoni po ose jo. Edhe zemrat e vetmuara do të kenë një avantazh nga fundi i muajit, në fund të fundit Shigjetarit i pëlqen të eksperimentojë, të përfshihet, të ndryshojë rregullat e lojës nëse mërzia mbretëron.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten jeni gati për të dashuruar. Edhe arritja e një kompromisi do të jetë më e lehtë. Po shkoni në një kapitull të ri në jetën tuaj, përfitoni sërish nga kjo situatë astrologjike. Nga shtatori do t’ju duhet të mendoni pothuajse ekskluzivisht për të gjitha gjërat që do të duhet të bëni.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Ky muaj korriku ka qenë muaji më i rëndë, çiftet që janë ende bashkë në këtë fund gushti pas stresit të përjetuar në atë periudhë janë të fortë. Fëmijët, shtëpia, paratë, shumë mendime por edhe shumë zgjidhje që vijnë tani që Jupiteri është i favorshëm.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten tensionet nuk kanë munguar, gushti nuk ka favorizuar ndjenjat. Përsa i përket punës, keni marrë përsipër disa përgjegjësi të mëdha për vjeshtën. Nuk do të mungojnë testet midis shtatorit dhe shkurtit.