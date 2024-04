Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të enjten ditë e favorshme falë mbrojtjes së veçantë të yjeve. Beqarët mund të takojnë shpirtin e tyre binjak, ose ndoshta një miqësi do të kthehet në diçka më shumë. Në punë java është premtuese, mund të merrni kënaqësi të madhe. Bëni propozime dhe do të merrni përgjigje pozitive.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten humor i errët dhe tensione të forta në çift. Qëndroni të qetë dhe përdorni të gjithë diplomacinë tuaj. Në punë po jepni më të mirën, por kënaqësia dhe njohja nuk janë të mjaftueshme. Ju dëshironi të paguheni më shumë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten në dashuri bashkëfajësia është maksimale dhe gjithashtu pasioni nën mbulesë. Asnjëherë më parë nuk keni pasur aq shumë erotizëm dhe harmoni me një partner, aq sa nuk do të dëshironit kurrë të ndalonit së bashku në shtrat. Puna, nga ana tjetër, nuk jep gëzim të madh, shumë dyshime dhe pak siguri.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten do të jetë një ditë e rëndësishme veçanërisht nëse duhet të bindni dikë për mirësinë e punës suaj. A jeni personi i duhur për të vënë bast? Mundojeni atë, por ju duhet të jeni të parët që besoni në aftësitë tuaja. Problemet e vjetra zgjidhen, por nëse ndiheni si diçka e re, mund të filloni nga e para.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten mund të bëni takime premtuese, si në punë ashtu edhe në dashuri. Në punë, deri në fund të muajit do t’ju kërkohet të merrni një vendim të rëndësishëm, thelbësor për të ardhmen tuaj.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten ia vlen t’i kushtoni shumë vëmendje nëse nuk dëshironi ta riktheni apo riktheni një marrëdhënie në krizë. Pse ta komplikoni jetën tuaj shpesh në mënyrë të panevojshme? Në fakt, ju përfundoni duke bërë filma të kotë që lëndojnë çiftin. Në vend të kësaj, kaloni kohë me partnerin tuaj.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten kishit kapërcyer disa mosmarrëveshje por tani ato po ju trokasin sërish në derë. Rregullojeni para se të jetë vonë, por në të njëjtën kohë qëndroni të qetë sepse jeni një grusht nervash dhe mund të humbni lehtësisht durimin. Pak dëshirë për të bërë gjëra në punë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten një ditë shumë premtuese në dashuri, ju po jepni më të mirën tuaj dhe rezultatet janë të dukshme. Mund të bëni njohje të reja ose ta ktheni një miqësi në diçka më konkrete dhe më të fortë. Në punë, bëni kujdes nga këdo që përpiqet t’ju pengojë, veçanërisht mos u besoni Demit dhe Ujorit.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten do të jetë një ditë disi e qetë. E kaluara është e kaluara, mos u pendoni dhe mos u dëshpëroni nëse një histori nuk shkoi ashtu siç dëshironit. Duhet të shohim përpara dhe të mendojmë për të ardhmen. Në fund të muajit pasioni do të ringjallet.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten ata që janë beqarë mund të takojnë së shpejti shpirtin e tyre binjak. Yjet ju favorizojnë. Nëse ka dikë që ju pëlqen, mos kini frikë dhe pohoni veten. Tregojuni të gjithëve nga çfarë jeni krijuar. Ju mund të pushtoni një pre shumë të lakmuar.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten jeni të shqetësuar në dashuri. Ka mosmarrëveshje dhe strese që duhen mbajtur parasysh dhe kapërcyer. Nëse punoni vetë, do t’ju duhet të bëni disa ndryshime të vogla. Do të shihni që së shpejti yjet do të shkëlqejnë përsëri në qiellin tuaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten në dashuri përpiquni të jeni të matur dhe mos kafshoni më shumë sesa mund të përtypni. Ka shumë entuziazëm por mos e teproni. Ju gjithmonë duhet t’i mbani këmbët fort në tokë. Mund të ketë zhvillime të reja interesante në punë, si propozime për të ndryshuar kompani apo fitime të reja.