Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën mund të ndiheni pak të zhytur në mendime. Ka diçka ose ndoshta dikush që ju shpërqendron dhe nuk ju bën të qëndroni të fokusuar në gjërat vërtet të rëndësishme, duke filluar nga marrëdhënia juaj. Ose ndoshta ju vjen nga një zhgënjim i hidhur. Edhe në punë na mungon përqendrimi dhe vendosmëria e nevojshme, por fatmirësisht rezultatet do të vijnë gjithsesi.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën mund të ketë një ndjenjë të mirë dhe tërheqjen e duhur me personat e lindur në shenjën e Peshores. Në punë, mbani një sy për diskutime të mundshme me kolegët dhe eprorët. Mundohuni të përmbaheni nëse nuk doni të prishni marrëdhënie të rëndësishme. Si gjithmonë, të tjerët ju vlerësojnë pas dhe jo gjatë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën mund të ngriheni sërish në këmbë nga pikëpamja sentimentale pas një periudhe të vështirë. Prandaj, faza e rikuperimit, por përpiquni të mos kafshoni më shumë sesa mund të përtypni. Në punë, është koha për të zhvilluar një strategji fituese. Në fakt, prilli do të jetë një muaj vendimtar.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën do jetë ditë do jetë komplekse. Nuk do të jetë e lehtë të ktheheni në ritmet e zakonshme dhe të merreni me kolegët, klientët dhe eprorët. Por diskutimet mund të kenë të bëjnë edhe me marrëdhëniet me partnerin. Ndonjëherë dëshironi të hiqni dorë nga gjithçka dhe të ndryshoni jetën tuaj, por përpiqeni të rezistoni.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën nëse ka pasur grindje dhe diskutime me partnerin, përpiquni të flisni me njëri-tjetrin dhe të sqaroheni sa më shpejt. Nuk ka kuptim ta shtysh atë dhe të mendosh brenda. Nervozizmi shqetëson veçanërisht çiftet e sapolindur, të cilët ende duhet të gjejnë ekuilibrin e duhur. Në punë shmangni këtë vrull që mund të mërzitë të tjerët. Për të bërë kërkesa, është më mirë të prisni deri në prill.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Muaji Prill po vjen dhe do të sjellë zgjidhje të shkëlqyera në dashuri. Në punë nuk duhet të keni frikë të bëni zgjedhje jopopullore. Biznesi dhe shitjet e favorizuara, mund të keni reagime pozitive nëse po përpiqeni të shisni diçka.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën një ditë vërtet pozitive për dashurinë, edhe nëse Venusi vazhdon të jetë në opozitë. Në punë keni shumë mundësi për të ndryshuar dhe nisur veten në projekte të reja, në fund të fundit gjërat e reja janë gjithmonë të mira. Muajt ​​e ardhshëm do të jenë pozitivë, shikoni të ardhmen me besim dhe optimizëm.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën kjo është një ditë për ju dhe në përgjithësi një fund pozitiv i muajit mars në dashuri. Nëse ka pasur debate dhe me partnerin, përpiquni t’i sqaroni gjërat. Në punë nuk mungojnë problemet dhe nuk mund të mendoni të zgjidhni gjithçka me lehtësi. Mbani kontrollin e emocioneve tuaja nëse doni të arrini rezultate të qëndrueshme.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën do të përjetoni mundësi të shkëlqyera në dashuri. Ata që janë beqarë mund të kthehen në rrugën e duhur dhe të gjejnë shpirtin e tyre binjak. Në punë, përpiquni të mos humbni kohë. Mund t’i riktheheni lojës dhe të nisni projekte të reja, veçanërisht nëse merreni me publikun.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Kjo java ishte kaotike dhe pati shumë probleme dhe debate me partnerin. Me të vërtetë duket se kohët e fundit nuk ka paqe në dashuri. E marta nuk është një ditë premtuese në punë, keni kaq shumë shqetësime në mendjen tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën me këtë Hënë pozitive do të mund të bëni më të mirën në dashuri. Kjo vlen si për ata që janë beqarë dhe që mund ta gjejnë shpejt shpirtin binjak, ashtu edhe për ata që kanë një lidhje afatgjatë. Më në fund fillon një periudhë produktive në punë. Do të kapërceni shumë pengesa, duke demonstruar vlerën tuaj për të gjithë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën pritet një ditë në të cilën do të sqaroni gjërat në planin sentimental. Në punë ka shumë angazhime dhe nuk arrini dot me to. Problemi është se ju nuk jeni të kënaqur me atë që bëni. Ndoshta ju duhet të ndryshoni qëndrimet tuaja, të cilat ndonjëherë janë shumë inatçi.