Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Hëna favorizon udhëtimet dhe tregtinë, duke ju ndihmuar të shkëlqeni në intervistat e punës. Marsi ju mbështet me energjinë e tij, ndërsa Afërdita ndez një kuriozitet tërheqës edhe tek ata që janë të martuar. Mos u shqetësoni nëse diçka nuk shkon sipas pritshmërive para jush hapen mundësi të shkëlqyera për sukses.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Mërkuri nxit gëzimin dhe mirëkuptimin në marrëdhëniet njerëzore, duke sjellë harmoni dhe stabilitet. Investimet në stoqe ose kriptovaluta mund të krijojnë një ndjenjë bashkëpunimi dhe përkushtimi në lidhjet sentimentale. Në punë spikat produktiviteti dhe bashkëpunimi, duke krijuar një atmosferë pozitive. Saturni sjell fat dhe mundësi të reja në fushën financiare.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Dita mund të jetë premtuese dhe të sjellë rezultate të shkëlqyera, veçanërisht nëse jeni të angazhuar në një aktivitet të pavarur profesional, për aq kohë sa dini të veproni me zgjuarsi dhe strategji. Jupiteri ju mbështet në zgjidhjen e çështjeve praktike që ju kanë shqetësuar.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Afërdita në shtëpinë e nëntë sjell gëzim dhe ambicie të mëdha për jetën tuaj emocionale. Edhe nëse kanë ekzistuar mosmarrëveshje me partnerin, arrini një qetësim të përgjithshëm dhe një rinovim të harmonisë në marrëdhënie. Mos u shqetësoni nëse diçka nuk shkon sipas pritshmërive – para jush hapen mundësi të shkëlqyera për sukses.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Jupiteri ju inkurajon të shprehni mendimet me sinqeritet dhe mikpritje, ndërsa Marsi ju nxit të përqendroheni në përmirësimin e marrëdhënieve pa lejuar ndikime të jashtme. Pavarësisht nga tensionet në zyrë, një gjest i sjellshëm ndaj një kolegu në vështirësi mund të përmirësojë atmosferën dhe të rikthejë balancën.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Ditë pozitive për të shprehur talentet dhe ambiciet tuaja. Në dashuri, dominon mbështetja reciproke dhe zgjidhja e qetë e problemeve. Në punë, kolegët mund t’ju suprizojnë me vlerësim dhe mbështetje. Financat duken të favorshme për projekte të ardhshme.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Optimizmi dhe fati janë me ju. Hëna sjell intensitet në dashuri, ndërsa në punë duhet të shmangni konfliktet përmes kujdesit dhe përqendrimit. Jupiteri ju udhëheq në zgjedhje financiare të mençura dhe premtuese.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Hëna favorizon një klimë harmonike në familje, duke përforcuar marrëdhëniet me të afërmit dhe miqtë. Në dashuri, projekte të qëndrueshme dhe pasionante janë në horizont, veçanërisht për të lindurit në dekadën e tretë. Në punë, përballeni me sfida në dinamikën e grupit, por komunikimi do të jetë çelësi për zgjidhje. Fitime të shkëlqyera priten për ata që kanë lindur në tetor.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Do të ndiheni energjikë dhe të motivuar falë ndikimit të Diellit, që ju mbush me vitalitet. Hëna ju orienton drejt pasioneve të reja, duke shtuar siguri dhe intensitet në marrëdhëniet sentimentale. Në punë, përkushtimi dhe aftësitë tuaja komunikuese do të sjellin efikasitet të vazhdueshëm. Kushtojini vëmendje shpenzimeve për të ruajtur një balancë financiare.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Hëna, në aspektin e favorshëm, vazhdon të mbështesë përparimin tuaj në punë dhe stabilitetin financiar. Yjet favorizojnë negociatat ekonomike dhe investimet afatgjata. Në sferën sentimentale, premtohen momente të ngrohta dhe lidhje të forta emocionale me partnerin.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Sipas Hënës, këshillohet kujdes dhe maturi, sidomos në menaxhimin e financave. Në punë, ruani qetësinë në situatat komplekse. Në dashuri, komunikimi i hapur do të jetë çelësi për të zgjidhur keqkuptimet dhe për të forcuar marrëdhënien tuaj. Durimi do të shpërblehet.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Kur Hëna është në aspektin harmonik, ajo vazhdon t’ju mbrojë në çështjet profesionale dhe financiare. Kjo periudhë favorizon negociatat dhe përparimin ekonomik. Në dashuri, do të përjetoni momente të thella afeksioni dhe bashkëfajësie. Përfitoni nga kjo kohë e mbarë për të realizuar planet dhe ëndrrat tuaja.