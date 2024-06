Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten në ditë si kjo në fund të qershorit, gjithçka duket se do të jetë më e ndërlikuar se sa është në të vërtetë. E gjithë kjo është faji i disa kundërshtive planetare. Do të duhet të keni pak durim të prisni të kalojë kjo periudhë disi e ndërlikuar.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Vini nga një periudhë në të cilën u liruat nga një peshë e tepërt që ju rëndoi në jetë. Më e keqja tani është pas. E shtuna dhe e diela do të jenë shumë aktive nga shumë këndvështrime.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten Hëna nuk do të jetë më përballë dhe kjo do t’ju ndihmojë të gjeni një marrëdhënie të mirë me veten dhe të tjerët. Nuk jeni më të gatshëm të pranoni situata të pasigurta, sepse po kërkoni siguri të reja.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Sot do të mbyllni të gjitha ato situata në pritje që janë zvarritur prej kohësh. Pjesa e dytë e qershorit do të jetë padyshim shumë më interesante se pjesa e parë në të cilën keni përjetuar disa probleme të vogla personale. Spontaniteti juaj do të vlerësohet shumë nga ata që jetojnë pranë jush.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Keni një dëshirë të fortë për të projektuar gjëra të reja dhe për të marrë rrugë të reja edhe në nivel pune. Ajo që ka rëndësi është thjesht të ndiqni instinktet tuaja dhe të ndiqni dëshirat tuaja pa u ndikuar nga të tjerët.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Sot problemet e dashurisë nuk mund të zgjidhen vetëm duke përdorur logjikën, hapni zemrën! Do t’ju duhet të përpiqeni t’i përballoni ata duke u përpjekur të kuptoni se çfarë dëshironi në të vërtetë dhe çfarë të ardhme doni të ndërtoni. Mendje e ftohtë dhe zemër e ngrohtë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten për shumë prej jush mendimi i njerëzve përreth është thelbësor. Fundjava do ju vendosë në një dritë tjetër. Do të duhet të jeni të kujdesshëm që të mos bëni ndonjë gabim në gjykim ose të jeni shumë të ashpër dhe shumë kritik.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten Afërdita dhe Mërkuri së shpejti do t’ju japin emocione të rëndësishme. Kjo është arsyeja pse duhet të përpiqeni të dilni më shumë dhe të kaloni më shumë kohë me njerëzit që ju bëjnë të ndiheni mirë. Do ta keni më të lehtë të gjeni një zgjidhje të rëndësishme për problemet shekullore.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Jeni pak i lodhur mendërisht. Herë pas here lodhja ndihet, prandaj duhet të përpiqeni të pushoni pak më shumë. Kjo luftë që me sa duket është kundër mullinjve me erë, në fund mund t’ju sjellë fitore.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në këtë moment ju ndiheni si dikush që duhet të ngjitet në një mal dhe ndihet i vetmuar dhe i pafuqishëm. Kjo është një fazë kalimtare që u ndodh shumë njerëzve, mos u shqetësoni shumë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Sot do të gjeni forcën dhe energjinë që nuk i kishit në pjesën e parë të javës. Edhe ata që sapo janë kthyer nga një fazë e komplikuar do të kenë një dëshirë të fortë për të kompensuar kohën e humbur. Falë një Venusi të favorshëm, do ta keni të lehtë të gjeni atë pasionin që dukej i humbur.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten disa mendime negative ose retroaktive mund ta bëjnë këtë fundjavë të mbushur me të panjohura. Do t’ju duhet t’i kushtoni vëmendje të gjitha atyre problemeve që në të kaluarën ju kanë shkaktuar humor të keq dhe pakënaqësi dhe që mund të lindin përsëri. Disa çështje të pazgjidhura ligjore mund të zgjidhen.