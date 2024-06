Partia National Rally e ekstremit të djathtë të Marine Le Pen shihet duke udhëhequr garën përpara zgjedhjeve parlamentare të Francës, sipas asaj që treguan tre sondazhe të enjten, përpara Frontit Popullor të majtë dhe centristëve të Presidentit Emmanuel Macron. Sondazhi IFOP në një sondazh për grupin e transmetimit TF1 dhe Le Figaro tha se RN do të siguronte 34% të votave, ndërsa Fronti Popullor do të arrinte 29% dhe blloku i Macron do të merrte 22%.

Një tjetër sondazh nga Harris Interactive – i kryer për radion RTL, M6 TV dhe Revistën Challenges – vendosi RN në 33%, ndërsa e majta u pa në 26% dhe kampi i Macron në 21%. Një sondazh i tretë i publikuar të enjten, nga OpinionWay në emër të CNews TV, radio Europe 1 dhe gazetës Journal du Dimanche, gjithashtu vendosi RN në kryesimin me 35% të votave, përpara Frontit Popullor që kishte 27% dhe Macron, kampi të cilit kishte 20%. Simulimi i votës popullore kombëtare nuk lejon një parashikim të drejtpërdrejtë të balancës së pushtetit në Asamblenë Kombëtare të ardhshme të Francës, pasi zgjedhjet e 30 qershorit dhe 7 korrikut mbahen si një shumicë votash me dy raunde në çdo qark.

Sondazhi i Harris, megjithatë, bëri projeksione të përafërta të vendeve dhe parashikoi 235 deri në 280 vende për RN dhe aleatët e saj, të cilat do të ishin më pak se 289 që nevojiten për një shumicë absolute, por do ta bëjnë atë deri tani bllokun më të madh.