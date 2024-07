Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën gjatë javës që fillon do të ndjeni ndikimin e favorshëm të Marsit, ndërkohë që shumë shpejt do të hyjë edhe Venusi në shenjën tuaj. Përsa i përket dashurisë, muaji korrik ishte i rëndësishëm por tani do të përjetoni një ndryshim falë një takimi të ri. Do jeni gati të bëni më mirë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën gjatë orëve në vijim nuk do të keni pothuajse asnjë moment për t’u çlodhur. Sa i përket dashurisë, së shpejti do të përjetoni një ndryshim të qartë dhe një histori e ndërlikuar mund të bëhet më e vështirë sesa pritej…

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën gjatë kësaj jave në fund të korrikut që do të nisë, mbi të gjitha do t’ju duhet mirëkuptim dhe dashuri menaxhoni marrëdhëniet me qetësi. Duhet të përpiqeni të dilni nga disa komplikime që janë krijuar.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën më në fund gjatë orëve të ardhshme do të gjeni qetësinë që keni humbur në dashuri. Ata që i kanë dhënë fund një lidhjeje tani do ndihen shumë më të lirë. ju keni shumë kundërshtarë, por përpiquni t’i çoni përpara bindjet tuaja gjithsesi.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën po përjetoni një periudhë shumë të rëndësishme sidomos përsa i përket dashurisë dhe miqësisë. Muaji gusht mund të jetë pikë kthese për ju falë një qielli me shumë yje të favorshëm!

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën muaji gusht po afron shpejt. Lajm i mirë për ju pasi do të rezervojë pasione të mëdha dhe ata që kanë pasur një lidhje për një kohë të gjatë më në fund do të jenë në gjendje të rregullojnë rekordin. Jini të zënë me zhvillimin e një projekti të ri kjo është koha e duhur.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën muaji korrik që po përfundon ka qenë shumë i rëndë dhe stresues për ju por gjatë muajit gusht gjithçka do jetë shumë më mirë falë pranisë pozitive të Venusit. Gjatë kësaj jave që fillon kthehuni në lojë. Dashuria mbetet e vështirë dhe lajmet e pakëndshme të punës ju kanë hequr entuziazmin, por mos e lini veten të dekurajoheni.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën përpiquni të mos keni debate me askënd. Nuk ia vlen, nuk është një moment i vështirë por fati të vë përpara disa testeve që së shpejti mund të të japin liri të madhe veprimi.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën gjatë muajit gusht do të argëtoheni shumë më tepër se tani… Duhet durim në marrëdhëniet që vazhdojnë prej kohësh dhe nëse dikush mendon se një lidhje nuk ia vlen më, mund të bëjë edhe një vendim përfundimtar.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën muaji gusht i cili tani është afër do të jetë shumë më i sjellshëm me ju sesa korriku. Në dashuri ka ende disa vështirësi të vogla edhe në planin ekonomik do të keni ende disa probleme të vogla për të menaxhuar apo zgjidhur.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën gjatë orëve në vijim do të ketë shumë energji elektrike në ajër. Situata do të jetë e tillë të paktën deri në mes të gushtit. Ata që janë shumë të vegjël do ta përjetojnë këtë fazë në mënyrë paqësore, ndërsa ata që janë disa vjet më të rritur po vënë në dyshim seriozisht disa marrëdhënie pune dhe mund të mendojnë edhe për t’i dhënë fund disa situatave…

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën do t’ju sjellë një lajm të madh në dashuri jeni gati t’i jepni një lloj afati një lidhjeje. Jupiteri nuk do të jetë më disonant në fund të vitit, është koha për të bërë diçka më shumë.