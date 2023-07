Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Do të jeni ende të shqetësuar për situatën tuaj ekonomike ose për një çështje të pazgjidhur që mund të ndikojë në të ardhmen tuaj. Ju duhet të sqaroheni, të mbroni veten kundër një akuze që ju është bërë. Pasiguria që thithni në vendin e punës vetëm sa i përkeqëson gjërat.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Do të jeni në ankth për diçka. Qofshin paratë, shpenzimet e papritura, polemikat në shtëpi, fakti është se do të luftoni për të mbajtur qetësinë. Sikur të mos mjaftonte kjo, do t’ju duhet të nxirrni kthetrat për të mbyllur një projekt apo marrëveshje dhe për të kapërcyer pengesa të ndryshme në punë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Do të jetë më mirë për ju të shmangni polemikat, më mirë të mos bëni bujë të panevojshme në punë. Ndërkohë, mund të futeni në jetën e dashurisë, sepse do të keni të gjitha burimet e nevojshme për të bërë përshtypje, për të nisur një romancë të bukur verore. Njohje të reja të preferuara tashmë nga mbrëmja.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Mund të filloni të shkruani një kapitull të ri në jetën tuaj, të përbërë nga përgjegjësi të reja, projekte të reja dhe kënaqësi të mëdha. Fati është nga ti, do të duhet të heqësh qafe mbetjet e fundit të frikës. Ditë e mirë për ata që duan të bëjnë një kërkesë ose të propozojnë një ide

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Mundohuni të frenoni frikën ose dyshimet tuaja që lidhen me të ardhmen. Jini të sigurt edhe nëse ndodhin ngadalësime ose ngjarje të bezdisshme të papritura! Në fakt, ky qiell lehtëson planet afatgjata, ndaj do të bënit mirë të lëvizni tani. Mundohuni të largoni të gjithë stresin e akumuluar në trup. Ndjenjat janë të mrekullueshme.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Duhet ta vendosni veten në perspektivën e bisedës me familjen tuaj, duke u siguruar që të rikuperoni dialogun e humbur dhe qetësinë shpirtërore. Këto janë ditë diskutimesh, problemesh, polemikash dhe rizbulimi i qetësisë duhet të jetë prioriteti juaj, përndryshe yjet do ta përkeqësojnë situatën.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Është koha për të kthyer jetën tuaj. Vitet e fundit, edhe pse kanë qenë shumë të lodhshme, ju kanë mësuar dhe ju kanë bërë të mësoni shumë. Që këtu e tutje ju mund të drejtoni ekzistencën tuaj si profesionale ashtu edhe sentimentale, ku të doni. Luaj me besim.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Mundohuni të jeni të duruar edhe nëse vështirësitë janë të shumta, angazhimet e dyfishuara si dhe provokuesit që keni. Midis dashurisë, të shqetësuar nga Venusi i kundërt dhe projekteve profesionale që duket se nuk kanë ngritje vendosni të bëni një pushim dhe të rifilloni pas verës.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Do të ndiheni në top formë, të etur për të sfiduar veten me diçka të re. Në dashuri do të jeni në gjendje të përjetoni emocione unike, të krijoni miqësi të reja, të këndshme, të vazhdoni nëse keni ndërprerë së fundmi një marrëdhënie. Kush e di, ndoshta një person me të cilin nuk keni dëgjuar për një kohë të gjatë do të ju kontaktojë përsëri…

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Do të duhet të jeni veçanërisht të kujdesshëm në dashuri. Nuk është se puna e tepërt rrezikon të zemërojë partnerin tuaj? Ju pret një periudhë që do të karakterizohet nga vendime të rëndësishme, mundësi të arta dhe ndryshime emocionuese.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Përpiquni të shpërqendroheni pak, sidomos nëse ditët e fundit jeni shqetësuar nga shumë shqetësime dhe tensione. Qëndroni larg mosmarrëveshjeve të reja. Në këtë moment e keni të vështirë të ruani një diplomaci të caktuar, sepse jeni të vendosur të shkoni deri në fund, të arrini qëllimin që i keni vënë vetes.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Do të ndjeni nevojën të ndaleni dhe të mendoni pak për të ardhmen e afërt. Të kesh Saturnin në qiellin tënd do të thotë të rishikosh të kaluarën për ta rregulluar atë, për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Projekte të reja në horizont.