Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Në dashuri, mund të përballeni me disa tensione, edhe në marrëdhëniet më të qëndrueshme. Është e rëndësishme të ruani qetësinë dhe të mos i forconi gjërat. Në punë, është më mirë të shmangni vendimet impulsive dhe të përqendroheni në detaje​.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Ndjeni pak ankth, por puna juaj do të përparojë falë vendosmërisë tuaj. Në dashuri, është momenti për të lënë të kaluarën pas dhe për të ecur përpara me siguri​.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Karizma juaj do të jetë në kulm, duke ju bërë tërheqës/e për të tjerët. Në punë, situata është më e qetë, por duhet të jeni të kujdesshëm me vendimet.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Dita do të jetë e ngadaltë dhe reflektuese. Në dashuri, është e rëndësishme të kujdeseni për marrëdhëniet dhe gjërat e vogla që kanë rëndësi​.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Do të keni një ditë të ngarkuar, por shpërblyese. Në dashuri, pasioni do të jetë i lartë dhe ka mundësi për takime emocionuese për beqarët. Në punë, aftësitë tuaja të udhëheqjes do të vlerësohen​.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Do të keni mbështetjen e yjeve në dashuri dhe punë. Duhet të fokusoheni në detaje dhe të mos shqetësoheni shumë për problemet që duken të pakapërcyeshme, pasi do të zgjidhen me durim.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Dashuria do të jetë në qendër të vëmendjes, me mundësi për momente të forta emocionale. Në punë, përballeni me disa sfida që kërkojnë pragmatizëm.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Edhe pse ka sfida, nuk duhet të dekurajoheni. Në dashuri, pasioni do të jetë i fortë, por duhet të kontrolloni xhelozinë. Në punë, përqendrohuni në qëndrueshmëri dhe zgjidhni problemet me qetësi​.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Nuk është periudha më e mirë për dashurinë, ka disa komplikime që kërkojnë zgjidhje. Në punë, ka mundësi për të eksploruar horizonte të reja dhe për të filluar projekte të dëshiruara prej kohësh​.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Kjo është një ditë e stabilitetit dhe përqendrimit. Në dashuri, do të kërkoni siguri, ndërsa në punë, duhet të tregoni durim dhe përkushtim për të arritur progres.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Dashuria do të jetë në qendër, por mund të ketë disa tensione. Në punë, idetë tuaja kreative do të vlerësohen dhe mund të merrni oferta interesante.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Në dashuri, keni nevojë për më shumë afeksion dhe kuptim. Në punë, do të jeni krijues dhe do të gjeni zgjidhje të papritura për problemet, por duhet të shmangni stresin.