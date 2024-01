Autoriteti Rrugor Shqiptar ka publikuar një video ku një borëpastruese hap rrugën e Thethit.

Sipas ARRSH-së, rruga është e pastruar dhe qarkullimi i mjeteve vijon normalisht.

“📍Theth

🛣️Rruga është e pastruar, qarkullimi vazhdon normalisht🚘po punohet me zgjerimin e pjesës kaluese🚜

🌡️Temperatura -1°C

⚠️Drejtuesit e mjeteve të pajisen me goma dimërore dhe zinxhirë kur udhëtojnë për në segmentet me prezencë dëbore, të ulin shpejtësinë, të respektojnë sinjalistikën dhe udhëzimet e Policisë Rrugore👮”, thuhet në njoftimin e ARRSH-së.