Drejtori i Policisë së Shtetit, Ilir Proda gjatë ditës së sotme zhvilloi një takim me ambasadoren e Japonisë, Kato Kikuko ku tema kryesore ishte krijimi i urave të reja të bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët. Gjatë takimit u konsiderua prioritare lufta kundër krimit kibernetik, krim me shtrirje globale. Të pranishëm në këtë takim ishin edhe figura të tjera të administratës së Japonisë.

Njoftimi i Policisë së Shtetit:

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Drejtues Madhor Ilir Proda dhe Ambasadorja e Japonisë, Sh. S. Znj. Kato Kikuko dakordësohen për krijim të urave të reja të bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët.

Në takimin e kortezisë ndërmjet Prodës dhe Ambasadores, të organizuar në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, morën pjesë Zëvendësambasadori i Japonisë Fujimura Daisuke dhe drejtues të lartë të Policisë së Shtetit. Gjatë takimit, u vlerësua bashkëpunimi i deritanishëm ndërmjet agjencive ligjzbatuese të dy shteteve, kryesisht për hetimin e krimeve kibernetike.

Proda dhe Kikuko shprehën vendosmërinë për ta intensifikuar këtë bashkëpunim, duke shfrytëzuar teknologjinë e avancuar japoneze, si dhe gatishmërinë dhe profesionalizmin e strukturave të Policisë shqiptare për të kontribuar në ndërhyrje policore me impakt global.

Gjatë takimit u konsiderua prioritare lufta kundër krimit kibernetik, krim me shtrirje globale. Agjencitë ligjzbatuese, ndonëse gjeografikisht larg, duhet të unifikohen, si dhe të veprojnë si partnere të barabarta dhe të besueshme gjatë ndërhyrjeve për përmbushjen e misioneve të përbashkëta, garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe zbatimin e të drejtave të qytetarëve.