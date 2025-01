Prej 4 ditesh, Edison Oruqi,babai I 3 femijeve, banues në lagjen “Kiras” në Shkoder, është zhdukur pa gjurme. Ai ka qënë duke punuar në lumin e Shales, kur ka humbur kontaktet me familjen. Zhdukja e tij është e mistershme per shkak se bashkëpunëtori I tij dhe familja thone se Edisoni per herë të fundit duke punuar në një bujtinë.

Skender Pepkolaj, thotë se Edisonin e ka marrë vellai I pronarit per të ngarkuar material per ndertim dhe I ka thënë se do ta riktheje të nesermen. Pasi kanë kryer punen, ai I ka komunikuar se punetorin e ka lënë në një ishull të vogel rere.

Ka qënë vete Pepkolaj, I cili ka bërë denoncimin ne polici per zhdukjen e Edisonit, I cili ishte ndihmesi I tij në punen në ndertim. Policia e Shkodres, ka zhvilluar disa kontrolle në lumin e Shales por ende pa asnjë rezultat.