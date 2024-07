Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën së shpejti do të ketë një hënë të bukur intensive e cila mbi të gjitha do të favorizojë dashuritë e reja dhe pasione të forta. Afërdita në trinë do t’ju bindë që të mos vendoseni dhe të bëni diçka shtesë për t’u rrethuar nga njerëz të mrekullueshëm dhe energjik.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën është e rëndësishme të mos respektoni askënd. Nëse po përpiqeni të krijoni diçka për të ardhmen tuaj, përpiquni të mos dekurajoheni në vështirësinë e parë. Në dashuri duhet të kuptoni se çfarë dëshironi në të vërtetë dhe kë dëshironi në krah. Në sektorin e punës mund të filloni të mendoni edhe për një transferim.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën mund të keni pasur diskutime shumë serioze, por tani nuk duhet ta ekzagjeroni situatën dhe ndoshta të provoni rrugën e diplomacisë. Kohët e fundit dashuria është vënë në plan të dytë për t’iu përkushtuar vetëm punës, ku do të ketë shumë ndryshime për ta menaxhuar me kujdes.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën keni nevojë për siguri në këtë moment të jetës tuaj. Ju jeni një person që ju pëlqen të përjetoni ndjenjat në një mënyrë të caktuar, por ky mund të jetë një moment i vështirë. Hëna ju mbron, kështu që mund të përpiqeni të përparoni në marrëdhënie.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën po përpiqeni të gjeni një qetësi, e cila do të jetë e dobishme për rifillimin e marrëdhënieve me njerëzit që doni. Këtë të mërkurë duhet të jeni të kujdesshëm në dashuri sepse kjo nuk është dita e duhur për t’u marrë me problemet e zemrës.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën ka pak tension në ajër, veçanërisht në marrëdhëniet me partnerin. Ndoshta njëri nga të dy ndihet i braktisur dhe nuk e pranon këtë situatë. Ka situata të pazgjidhura që kanë të bëjnë me punën dhe që mbi të gjitha kërkojnë shumë qartësi dhe shumë sinqeritet, edhe për të mos acaruar marrëdhëniet me kolegët apo eprorët.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën njëfarë intolerance në dashuri mund të shfaqet gjatë fundjavës, ndoshta sepse ndjeni mbi supet tuaja peshën e plotë të përgjegjësive. Do t’ju duhet pak liri dhe autonomi. Në punë dhe biznes duhet të përpiqeni të largoni të gjithë ata njerëz që ju kërkojnë vetëm nga oportunizmi.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën në këtë fazë duhet të përfitoni nga mundësitë që ju vijnë. Mund të ndjeni pasojat e përpjekjeve të ditëve të fundit, por në dashuri duhet të përpiqeni të zgjidhni çështjet e pazgjidhura pa u zemëruar shumë. Në sektorin e punës ka disa ndryshime për t’u përballur, por asgjë e pamundur.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën Hëna mund të jetë më e djallëzuar se zakonisht gjatë fundjavës, ndoshta është më mirë që fillimisht të zgjidhni disa çështje, për të shmangur komplikimet.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën në sektorin e punës ka disa ndryshime për të përballuar, por asgjë e pamundur. Hëna mund të jetë më djallëzore se zakonisht gjatë fundjavës, mbase është më mirë të zgjidhni disa çështje fillimisht, për të shmangur komplikimet.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën fillon një periudhë rikuperimi për të lindurit në shenjën e Peshores. Ju vini nga javë në të cilat keni qenë shpesh nën presion. Dikush u përpoq t’ju vështirësonte në punë. Në dashuri duhet të hapni një dialog me partnerin, por pa qenë shumë kritikë dhe polemikë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën kënaqësitë po vijnë në ditët në vijim, qoftë edhe në aktivitete praktike. Fundjava do jetë pozitive, ndoshta mund t’i përkushtoheni sportit, apo një hobi. Mos u kapni nga pesimizmi, përndryshe rrezikoni të prishni edhe marrëdhëniet tuaja romantike. Mund të ketë probleme për t’u përballur gjatë këtyre orëve, por mos u shqetësoni shumë.