Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të enjten gjysma e parë e këtij muaji korrik shpërblen ndjenjat, mos kini frikë të vendosni veten, përndryshe do të humbisni të gjitha gjërat e bukura që kanë rezervuar këto ditë për ju. Po përjetoni një periudhë shumë kreative dhe në fund të muajit do të vijë më e mira për ju.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten në këtë ditë do të vihen në provë edhe çiftet e vjetra. Gjithmonë dëshironi të debatoni, por kujdes mos e tundni shumë varkën, kohët e fundit keni bërë shumë përpjekje në punë dhe pak në dashuri dhe kjo periudhë stresuese ju ka sjellë rraskapitje.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten përpiquni të shmangni stresin, Hëna është në favorin tuaj dhe mund t’ju japë njëfarë stabiliteti. Keni shumë ankth dhe rrezikoni të acaroni gjithçka. Në punë jeni pak të lodhur gjatë kësaj periudhe. Mes të enjtes dhe premtes do të ishte më mirë të shmangni hapat e rrezikshëm edhe sepse do të dëgjoni dikë në telefon që do t’ju zemërojë shumë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten është një ditë disi e ndrydhur, por gjithsesi ka mundësi të rikuperohet. Mund të ndjeni një tërheqje fatale për dikë të lindur në shenjën e Luanit ose Akrepit. Disa prej jush mund të kenë mundësi të përballen me të afërmit tuaj. Në fushën e punës, në këtë pjesë të parë të vitit keni luftuar dhe punuar fort, tani ka ardhur koha për t’u hakmarrë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten një lajm i mirë po vjen sepse Afërdita do të qëndrojë në shenjën tuaj deri në muajin gusht, ndaj edhe dashuritë e lindura së fundmi mund të bëhen diçka shumë e rëndësishme. Kini kujdes, mund të debatoni me dikë të lindur në shenjën e Peshqve ose Shigjetarit. Në punë jeni shumë të stresuar, duhet të përpiqeni ta zgjidhni sa më shpejt këtë problem.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten këto ditë do të jeni paksa të tensionuar, përpiquni të mos i merrni shumë me kokë gjërat që përjetoni. Nëse jeni në krizë me partnerin, kushtojini vëmendje të veçantë të enjtes dhe të premtes. Mos mendoni shumë për punën dhe përpiquni të qëndroni të qetë. Sa i përket shëndetit tuaj, shmangni sforcimet e tepërta.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten mund të përjetoni një moment pasioni të madh dhe dashuri të reja do të favorizohen. Në punë përpiquni të mos bëni gabime sepse ajo që bëni tani do të jetë shumë e rëndësishme për të ardhmen tuaj. Në këtë periudhë jeni paksa shumë agresivë, mundohuni të lironi tensionin.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten, çiftet që nuk shkojnë mirë për një kohë të gjatë, po përjetojnë një moment kritik. Kushtojini vëmendje fjalëve tuaja, ndonjëherë rrezikoni të mos kuptoheni, ironia juaj mund të mos kuptohet. Në fushën e punës, Jupiteri do të sjellë ndryshime, por mes ditës së enjte dhe premte mos e tundni shumë varkën.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten nëse jeni beqar duhet të dilni me njerëz të rinj, keni shumë sharm dhe aftësi për të vepruar, mos kini frikë të guxoni. Hëna është në sekstil, ndaj shtohet mundësia për të pasur takime. Nëse punoni si punonjës, do të ketë disa përparime, por shikoni portofolin tuaj, gjithmonë shpenzoni shumë para.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten duhet të kaloni më shumë kohë me partnerin tuaj, mendoni shumë për punën, gjithashtu mund të keni disa debate të vogla me një familjar. Të enjten ndiheni shumë optimistë dhe proaktivë. Në fushën e punës keni pasur shumë angazhime së fundmi dhe jeni lodhur shumë, tani është e drejtë t’i jepni pak pushim vetes për të rimbushur energjitë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten do jeni shumë nervozë që nga dje për shkak të disa debateve që keni pasur në familje. Ndiheni shumë të shqetësuar dhe për këtë ju duhet të shkëputeni për pak, ndoshta mund të organizoni diçka argëtuese me miqtë tuaj. Në punë, ndoshta duhet të bëni një pushim, Hëna është në shenjën tuaj dhe kjo mund t’ju sjellë shumë agjitacion.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten këto ditë keni nevojë për pak qetësi. Të enjten mund të debatoni me partnerin, kur jeni të zemëruar rrezikoni të reagoni impulsivisht, mbajini fjalët larg. Në vendin e punës, nëse keni braktisur një projekt në të kaluarën, tani mund të pendoheni dhe t’i ktheheni.