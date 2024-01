Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten gjatë orëve në vijim nuk do jeni shumë të duruar me njerëzit, dyshimet do të mbizotërojnë. Mos u shqetësoni, së shpejti do të shëroheni. Nëse shihni se dikush mbetet kundër jush ose ka njerëz që po testojnë rezistencën tuaj fizike, përpiquni ta hiqni problemin nga burimi.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten ju pret një ditë tjetër produktive. Ju do të duhet të merrni një vendim brenda dy muajsh, veçanërisht nëse dikush nuk ju ka dhënë atë që dëshironi ose nëse ka çështje të papërfunduara biznesi.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten në këtë moment mund të ketë shumë tension në jetën tuaj. Duhet të jeni shumë të kujdesshëm në marrëdhënie, mund të ndiheni paksa të dobët. Herë pas here përjetoni momente tensioni, kjo ndodh sepse e doni lirinë dhe kur kuptoni se dikush po përpiqet t’ju manipulojë, distancoheni shpejt.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten dita që vjen është një nga ato ditë në të cilën duhet të distancoheni nga provokimet, Hëna e kundërt gjeneron disa dyshime. Ky muaj mbyllet me shumë probleme dashurie. Ata që janë mbyllur paksa shumë do të mund të flasin, të çlirojnë disa momente pasigurie.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten pas një krize dashurie dhe një situate të madhe pasigurie, dikush do të jetë në gjendje të rizbulojë ndjenjat. Problemi i vetëm mund të lindë për ata që jetojnë me një person që nuk e duan më për një kohë të gjatë. Shumë prej jush do të përjetojnë një periudhë inovative në vendin e punës.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten yjet favorizojnë ata që kanë më shumë dëshirë për të qenë pranë njerëzve, tani ka më shumë dëshirë për të folur dhe diskutuar. Çdo dyshim në dashuri mund të zgjidhet në fund të muajit. Për sa i përket punës, ky moment mbetet interesant për të filluar vlerësimin e situatave që duhet të shtyni.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten periudha me interes të madh. Ata që kanë një dashuri dhe duan të konfirmojnë një ndjenjë në këtë periudhë duhet të përpiqen të takojnë personin që duan. Marrëdhëniet pak më të komplikuara me Demin dhe Bricjapin.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten kjo periudhë flet për dashurinë, do të jetë dita më e mirë për t’i bërë përshtypje dikujt. Megjithatë, mund të bëhet edhe më shumë për të vendosur projekte për ditët në vijim. Përballë Jupiterit tregon gjithmonë rrugën e maturisë në financa, çështjet e shtëpisë dhe shitjet mund të zhbllokohen pas majit.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten yjet premtojnë mirë, Venusi është në shenjën tuaj të horoskopit. Gjithçka do të ishte më e qartë nëse nuk do të kishte Saturn disonant. Ata që kanë një histori të bukur dashurie mund të fillojnë një projekt. Kushtojini vëmendje lidhjeve me Binjakët dhe Virgjëreshën.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten periudha është e favorshme, por ndoshta jetoni paksa shumë për punën. Shumë varet nga roli që keni. Nëse mundeni, duhet t’i kushtoni pak kohë vetes. Për fat të mirë, në fund të janarit do të ketë një përqendrim shumë të rëndësishëm të planetëve në shenjën tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten kur të jeni të lodhur, mezi bini për të fjetur në fakt, ju keni më shumë gjasa të filloni të grindeni. Ju jeni njerëz që ju pëlqen të jeni social, të keni miq, por duke qenë të sunduar nga Saturni, duhet të izoloheni herë pas here, për të reflektuar dhe kuptuar se çfarë të bëni për të ardhmen e afërt.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten këto ditë po ndiheni në një slitë. Yjet janë të favorshëm në këtë ditë, por bëni kujdes, mund të lindë tension i fortë. Në dashuri qielli nuk ju buzëqesh shumë, të gjithë ata që kanë përjetuar një krizë duhet ta harrojnë atë bashkë me personin që e ka shkaktuar.