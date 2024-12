E Ngarkuara me Punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Nancy VanHorn, shprehu mbështetjen e saj për punën e SPAK dhe kreut të institucionit Altin Dumani, si dhe ndaj të gjithë të tjerëve që kontribuojnë për drejtësinë e re.

Ajo mori pjesë në lançimin e projektit “Integrity Chronicles” të diplomuar në IVLP, të Irena Xhafa, së cilës iu bashkua edhe Ministrja për Anti-Korrupsion dhe Administratën Publike, Adea Pirdeni.

Projekti, i nisur në Ditën Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit, mbështetet nga Çmimi i Impact IVLP i Departamentit Amerikan të Shtetit në partneritet me Ministrinë e Shtetit për Anti-Korrupsionin dhe Administratën Publike.

“Lufta kundër korrupsionit kërkon me të vërtetë një transformim në qasjen dhe mendësinë e dikujt”. Një gjë që më është bërë e qartë është se kur njerëzit mendojnë kundër korrupsionit, mendojnë SPAK. Kjo tregon ndikimin që ka pasur SPAK, ndaj kjo është një gjë e mirë. Por mendoj se zoti Dumani do të ishte personi i parë që do të thoshte se SPAK nuk vepron i vetëm. Çdo sukses që ata kanë në hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve është për shkak të të gjithë të tjerëve në peizazhin e drejtësisë”.