Denoncimi per listat e detyrueshme me votues nga diaspora, reagon Pjerin Ndreu: Kuzhinieret dhe fantazistet nuk mud te na ndalojne te punojme, ne fundjave jam ne takime me emigrant nga Lezha

Kryetari i Bashkise Lezhe Pjerin Ndreu i eshte pergjigjur denoncimit te bere ne lidhje me listat e detyrueshme me votues nga diaspora. Ne nje reagim ne rrjetin social facebook ai ka ndare disa foto te nje analize pune per detyrat e lene ne lidhje me evidentimin e votueseve ne emigracion.

Postimi i Pjerin Ndreut

Vazhdojme analizat e punes dhe detyrat per evidentimin e votueseve ne emigracion!😄

Kuzhinieret dhe fantazistet nuk mund te na ndalojne te punojme! Ne fundjave jam jashte ne takime me shume grupe emigrantesh nga Lezha, meqe ra fjala!🤝😅