Kryeministri Edi Rama prezantoi sot në grupin parlamentar të PS-së, paketën e re të ndryshimeve në Kodin Penal. Do të ndëshkohet me burg dhuna ndaj policisë, dhuna në fushat sportive dhe dhuna ndaj bluzave të bardha. Gjithashtu do të dënohet me burg dhe mashtruesit e produkteve ushqimore.

Ndryshimet parashikojnë dënimin me 10 vjet burg për ata që mashtrojnë me produktet ushqimore deklaroi kryeministri Edi Rama

Dhunën ndaj punonjësve të policisë që nga kundërshtimi me forcë i forcave të policisë, ndaj bluzave të bardha, në sport, posacërisht, do të adresohet pa asnjë ekuivok në paketën e re të ndryshimeve në kodin penal paralajmëroi gjithashtu Rama