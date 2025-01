Teksa marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantet, pritet të riaktivizohet brenda këtij muaj, qendrat pritëse në Shëngjin dhe Gjader të Lezhës janë gati për të rinisur funksionin. Pas vendimit të gjykates Italiane, e cila i dha të drejtë Qeverisë, duke u shprehur se është kjo e fundit që i përcakton vendet e sigurta, ne kampin e Gjadrit dhe Qendren pritëse të Shengjinit kane nisur përgatitjet për pritjen e kontigjentit të emigranteve të cilët pritet të mbërrijnë në brigjet e Shëngjinit.Vemendja më e madhe është e përëëndruar tek kampi i Gjadrit i cili pavarësisht pengesave të drejtësisë Italiane, vijon të jetë i hapur, konform rregullave dhe protokollit të përcaktuar. Kampi ruhet përgjatë 24 oreve nga karabinieret Italian të cilët qëndrojnë në ambjentet e brendshem si dhe policia shqiptare e cila është vendosur përreth tij.Ndërsa numri i punonjësve të tjere shqiptar dhe italian pritet të shtohet me vënien në funksion të kësaj strukture, e cila është ngritur për pritjen e emigranteve. Pas deshtimit të dy operacioneve të para në tetor dhe nëntor, kjo prove e tretë e Qeverisë Italiane po shihet me mjaft interes, nëse marrëveshjen mes shqiperisë dhe Italisë për emigrantet do të funksionoje, pasi vete Kryeministria e Italisë Giogia e Meloni është shprehur e vendosur për realizimin e këtij objektivi, që sipas saj është përshendetur nga të gjitha vendet e bashkimit evropian. Sipas marrëveshjes me Italinë të nënshkruar mes dy qeverive më 6 nëntor të vitit 2023, porti i zbarkimit të refugjateve nga vendet e treta është Shëngjini, ku është ngritur qendra pritëse, ndërsa në Gjadër është ngritur kampi ku do të qëndrojnë deri në shqyrtimin e kërkesave për azil.