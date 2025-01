Nje aksident ka ndodhur kete te diele ne fshatin Fishte te Lezhes. Nje furgon me nje mjet tip golf jane perplasur me njeri tjetrin ne aksin dytesor qe lidhe fshatin Fishte me autostraden Lezhe-Shkoder. Burime ne vendgjarje bejne me dije se i plagosur ka mbetur vetem drejtuesi i furgonit i cili si pasoje e plageve eshte trasportuar ne spital, nderkohe mjeti tip golf drejtohej nga nje prit dhe ky i fundit, fatmiresisht nuk ka marre lendime.Dyshohet se shkak i aksidentin te jete bere humbja e kontrollit i mjetit golf duke shkaktuar perlasjen e forte me furgonin. Policia e cila mberriti menjehere ne vendin e ngjarjes, por auditi punon per zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave te plota te ketij aksidenti.