Organizata Botërore e Shëndetësisë ka një listë të “viruseve prioritare” që mund të shkaktojnë pandeminë e ardhshme vdekjeprurëse. Shumica e këtyre sëmundjeve janë tashmë të njohura – Ebola, SARS dhe Zika kanë qenë në ndërprerje vitet e fundit, por në listën e OBSH-së është një virus me emrin e tmerrshëm ‘Sëmundja X’. Termi “Sëmundja X” përdoret nga OBSH si një zëvendësues për të përshkruar një sëmundje që është e panjohur për shkencën mjekësore.

Dhe si një sëmundje – pavarësisht nëse është një virus, baktere, kërpudha ose diçka tjetër – ka shumë të ngjarë që nuk ka vaksina ose trajtime të disponueshme. “Kjo nuk është lëndë e fantashkencës,” tha epidemiologu i shquar amerikan Dr. Richard Hatchet. Ai shtoi se; “Ky është një skenar për të cilin duhet të përgatitemi. Kjo është sëmundja X.”.

OBSH shpiku termin ‘sëmundja X’ në vitin 2018. “Nuk është ekzagjerim të thuhet se ekziston mundësia që një incident i ‘sëmundjes X’ të jetë afër” tha Dr. Pranab Chatterjee, një studiues në Departamentin e Shëndetit Ndërkombëtar në Shkollën e Shëndetit Publik Johns Hopkins Bloomberg në Baltimore. “Vala e fundit e rasteve të gripit të shpendëve H5N1 në Kamboxhia është vetëm një shembull,” shtoi Chatterjee, sipas New York Post.

Epidemiologët besojnë se sëmundja e radhës X do të jetë zoonotike, që do të thotë se do të vijë nga kafshë të egra ose shtëpiake dhe më pas do të përhapet dhe do të infektojë popullatën. Ebola, HIV/AIDS dhe COVID-19 ishin epidemi zoonotike.