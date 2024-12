Pika e kalimit kufitarë në Morinë po ndeshet me fluks të lartë lëvizje, gjatë këtyre ditëve të fundit të fundvitit. Vetëm për 24 orë kanë hyrë e dalë në këtë pikë 25 mijë shtetas. Në hyrje janë përpunuar të dhënat e 9573 shtetas me 3719 automjete. Ndërsa në dalje 15495 shtetas me 4787 automjete.

Ndërkohë, janë shmangur radhët në kufi falë lëvizjes së lirë duke punuar me procedurë të përshpejtuar. Aktualisht po punohet me 8 sportele në të dy kahet e kufirit të Morinit.

Shumë qytetar si nga Kosova por edhe nga Shqipëria zgjedhin që pushimet e festave ti kalojnë duke vizituar vendet turistike.

Lëvizja gjatë festave rritet edhe për arsye se shumë emigrant vinë nga vendet e Europës ku edhe punojnë për të kaluar pushimet në vendlindje me të afërmit.