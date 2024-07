Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën ju pret një ditë mjaft efektive. Fundjavë interesante për ata që duan të rinisin një sfidë dhe të përjetojnë ndjesi të reja dhe të këndshme. Por duhen të keni shumë kujdes në të gjitha gjërat.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën kjo fundjavë duhet t’i kushtohet dashurisë. Jeni njerëz që duhet të kenë hapësirat e tyre për reflektim, por që janë gjithashtu të gatshëm të japin të gjithë veten nga pikëpamja sentimentale.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën ju e keni Hënën në opozitë dhe kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se gjërat duhet të shkojnë keq, por mund të tregojë se ka diçka që duhet diskutuar.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Nga kjo e shtunë dhe e diela do të jenë dy ditë me ndikim. Të kesh Venus në shenjën tuaj jo vetëm që përfaqëson rritje, por mund të çojë në disa avantazhe shtesë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën yjet e kësaj ditë dhe të së dielës do të jenë aq të rëndësishëm sa do të jetë e mundur të fitoni një sfidë dashurie ose ndoshta të rizbuloni një ndjenjë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën çdo gjë që nuk funksionon do të vihet në pah të dielën. Gjatë orëve të ardhshme, mund të jeni ju që ngrini kapakun dhe ngrini pluhurin. Dëshironi të shihni qartë në disa situata si në dashuri ashtu edhe në punë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën këtë fundjavë duhet ta trajtoni me kujdes. Për fat të mirë, jeni gjithmonë shumë të kujdesshëm dhe të ekuilibruar kur përjetoni emocione dhe marrëdhënie për të cilat ju interesojnë veçanërisht.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën mund të gjendet një zgjidhje edhe për disa probleme të kahershme nga pikëpamja fizike. E shtuna dhe e diela do të jenë ditë që do të bashkëpunojnë me evolucionin tuaj dhe do t’ju sjellin diçka më shumë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën dhe e diela do të jenë dy ditë në të cilat do të gjendeni në një gjendje stresi dhe nervozizmi të madh. Kjo mund të tregojë edhe faktin që duhet thënë e vërteta e fshehur nga ndonjë keqkuptim.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën jeni gjithmonë shumë të qartë për përfundimin e marrëdhënieve, miqësive dhe të gjitha atyre situatave që nuk funksionojnë më. Kur vijnë ditët kur e bind veten të thuash mjaft, sigurisht që nuk kthehesh më.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën gjatë orëve të ardhshme të kësaj fundjave do të përjetoni momente çliruese veçanërisht nëse të enjten dhe të premten ka pasur një krizë të vogël, qoftë edhe të llojit ekzistencial.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën në këtë fundjavë kthehet pak konfuzion. Duhet thënë se edhe kjo ka qenë një periudhë mjaft e ngarkuar në punë. Muajt ​​e fundit ka patur nga ata që u është dashur të përballen me tensione të ndryshme ose u është dashur të presin ndihmë financiare nga jashtë.