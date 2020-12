Banorët e një komuniteti në Gjermaninë qendrore kanë trashëguar papritur prona dhe një portofol aksionesh me vlerë 6,2 milion € (7,5 milion dollarë), pas vdekjes së një fqinjeje të moshuar. Renate Wedel kishte jetuar në rrethin Weiperfelden të Waldsolms në Hesse, Gjermania qendrore, me burrin e saj, Alfred Wedel, që nga viti 1975.

Alfred, i cili ishte “i suksesshëm” dhe “aktiv” në bursë, vdiq në 2014, dhe Renate, e cili kishte qenë duke marrë kujdes në një shtëpi të moshuarish në Frankfurt që nga viti 2016, vdiq në dhjetor 2019 në moshën 81 vjeç. Në prill të këtij viti banorët, u informuan se Renate i kishte lënë atyre një gjendje bankare, aksione dhe sende me vlerë.

Motra e Renate, e cila ishte trashëgimtarja e saj, kishte vdekur, njoftoi media lokale Hessenschau. Lajmi erdhi si një tronditje për autoritetet. “Mendova në fillim, kjo thjesht nuk është e mundur, mendova se një presje kishte rrëshqitur, diçka nuk është në rregull,” i tha Hessenschau kryetari i bashkisë lokale Bernd Heine.

Komuniteti është i detyruar të përdorë trashëgiminë, e vlerësuar në 6.2 milion €, për “objektet dhe infrastrukturën e komunitetit”.

Ata falenderuan pas vdekjes çiftin Wedel për këtë trashëgimi të rëndësishme. “Ne do të merremi me shumë përgjegjësi, do të zhvillojmë komunitetin tonë për të mirën e të gjithëve dhe do të mbajmë një kujtim të nderuar për të dy,” thanë ata.

Banorët kanë disa ide se për çfarë duhet të shpenzohen paratë. Heine i tha Hessenschau se paratë ishin të nevojshme për shtigjet e çiklizmit, ndërtesat dhe një kopsht, ndërsa banorët sugjeruan që paratë duhet të shpenzoheshin në një pishinë të hapur, transport publik dhe lehtësira për fëmijët.