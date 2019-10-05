ISH DEPUTETI I PD LUÇIANO BOÇI KA BËRË NJË REAGIM PAS HELMIMIT TË AFRO 60 NXËNËSVE NGA SHKOLLA E POSTRIBËS NË SHKODËR. ISH DEPUTETI BOÇI SHKRUAN SE:
“HELMIMI I NXËNËSVE NË POSTRIBË NUK ËSHTË I VETMI. ËSHTË PËRSËRITJE E SHUMË RASTEVE TË TJERA, SI DËSHMI E HELMIMIT TË ARSIMIT DHE MUNGESËS SË PERKUJDESIT PËR FËMIJËT.
SIGURIA USHQIMORE SIKURSE AJO FIZIKE, PËRTEJ PROPAGANDËS, PRANË SHKOLLAVE ËSHTË SKANDALOZE. NXËNËSIT PËR SHKAK TË MOSKUJDESIT SHTETËROR, KONSUMOJNË USHQIME PA ASNJË KONTROLL. SHKOLLA KA PËRGJEGJËSI TOTALE. POR BESA “E MENÇUR” ME SIGURI DO JAPË NDONJË DEKLARATË TË TIPIT QË “NE NUK INVESTOJMË NË VENDE TË HUMBURA”.
AJO NUK E SHEH QË SHUMË SHKOLLA NGJAJNË SI FAST FOOD-E ME USHQIME TE SKADUARA DHE SHUMË FAST FOOD-E NGJAJNË SI SHKOLLAT E RAMËS E BESËS. HELMIMI I NXËNËSVE DHE I ARSIMIT DUHET NDALUR!” SHPREHET ISH DEPUTETI I PD.