Një lajm i mirë për Shqipërinë. Parlamenti holandez ka votuar sot pro hapjes së negociatave të Shqipërisë për në BE. Lajmi është bërë i ditur nga ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme, Olta Xhaçka.

“Holanda sapo votoi “Po”! Dritë jeshile nga Parlamenti Holandez! Shqipëria ka përmbushur kushtet dhe është e gatshme të mbajë Konferencën e Parë Ndërqeveritare. Një lajm shumë i mirëpritur dhe një njohje e merituar e çlirimit tonë të reformës.”, shkruan Xhaçka.

NL 🇳🇱 just voted “Yes”! Green light from the Dutch Parliament! Albania 🇦🇱 has fulfilled the conditions and is ready to hold the first IGC.

Very welcomed news and a well deserved recognition of our reform deliverance. pic.twitter.com/IcuMK4zHEA

— Olta Xhaçka🇦🇱 (@xhacka_olta) June 17, 2021