Të shtunën, me datë 8 qershor, qytetarët e Shkodrës kanë mundësinë të vizitohen falas nga doktoreshë Hediye Dagdeviren, një gjinekologe dhe obstetre me përvojë prej 12 vitesh në Turqi. Ajo do të jetë në Hospital One në Shkodër për të ofruar shërbimet e saj si mjeke eksperte për të gjithë qytetarët. Dr. Hediye Dagdeviren është e specializuar në fushën e gjinekologjisë dhe obstetrikës, duke trajtuar një gamë të gjerë çështjesh shëndetësore që prekin vajzat dhe gratë. Ajo është e njohur për:

– *Rehabilitimin urogjinekologjik*: Ndihmon në rivendosjen e funksioneve normale të organeve pelvike pas dëmtimeve apo ndërhyrjeve kirurgjikale.

– *Trajtimin e mospërmbajtjes urinare*: Ofron zgjidhje për problemet e mbajtjes së urinës, një shqetësim i zakonshëm që prek shumë gra.

– *Estetikën gjenitale*: Përmirëson pamjen dhe funksionalitetin e zonës gjenitale përmes procedurave të ndryshme.

– *Kirurgjinë rindërtuese*: Rindërton strukturat gjenitale të dëmtuara apo të deformuara për të rikthyer funksionin dhe estetikën.

– *Menaxhimin e çështjeve komplekse gjinekologjike*: Përfshin trajtimin e endometriozës, fibroideve, gjakderdhjeve të pazakonta, menopauzës, kancerit të vezoreve, dhe problemeve të lidhura me shtatzaninë, si dhe prolapsin e mitrës.

Dr. Hediye ka ndihmuar shumë gra të përmirësojnë cilësinë e jetës së tyre përmes kujdesit të saj profesional dhe të kujdesshëm. Me një karrierë të shquar në spitalet kryesore të Turqisë dhe si anëtare e shoqatave prestigjioze amerikane dhe europiane për mjekësinë riprodhuese, ajo sjell një përvojë të pasur dhe eksperiencë të lartë në Shkodër.

Mos humbisni mundësinë për të rezervuar një takim falas me Dr. Hediye Dagdeviren në Hospital One, Shkodër, këtë të shtunë, me datë 8 qershor.