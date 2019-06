Së bashku me trajnerin e Kombëtares Edy Reja, në konferencën për shtyp para ndeshjes me Moldavinë ka folur edhe kapiteni Elseid Hysaj.

Mbrojtësi i cili sipas të gjitha gjasave do të jetë kapiten edhe në këtë sfidë fillimisht shprehet se me Reja-n gjithçka ka nisur nga zero në mënyrë që të ndertohet një grup kompakt.

Skema? Është një rol i ri për mua, por unë jam profesionist dhe duhet ta bëjë mirë. Unë nuk e prisja ta bëjë aq mirë dhe ndeshja më shkojë mirë.

Kualifikimi? Duhet të vazhdojmë të punojmë për rritjen e Kombëtares. Do ta fillojmë nga zero, për të bërë një grup, duhet të krijojmë identitet dhe të kemi kohën për më mirë.

Kapiteni? Është zgjedhje e trajnerit, jam i kënaqur për këtë gjë. Çdo kush ka dëshirë të jetë kapiten i ekipit kombëtar, nuk është gjë e rëndësishme apo të krijoj polemika. Për mua është një ëndërr që po realizohet.

Islanda? Besoj se duhet të ishim pak më konkret në përfundimin e aksioneve. Kishim aksionet dhe na mungoi konkretizimi. Pasimet e gjata.

Nuk besoj se ne kemi luajtur me shumë topa të gjatë këtë e kemi bërë që të nxjerrim lojtarët para porte të shënojnë, por loja nuk ishte vetëm me topa të gjatë.

Tifozët? Janë shumë të rëndësishëm, sa më shumë tifozë aq më shumë zemër do kemi të ecim përpara. Do na ndihmojnë të rritemi.

Do e mendojmë me trajnerin dhe duhet të jemi shumë konkret me realizimin e aksioneve. Duhet të nisim sa më shumë topa në zonë për sulmuesit tanë.