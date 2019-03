Këngët më të bukura të muzikës së lehtë shqiptare do të vijnë në festivalin “Prandverë me kangë” në teatrin “Migjeni” të Shkodrës më 15 dhe 16 mars. 20 zërat e rinj më të mirë në Shkodër do të performojnë për dy netë me radhë përpara publikut

Klarinetisti Namik Jahja shprehet se festivali “Prandverë me kangë” do të jetë live dhe jo me këngëtarë që këndojnë rëndomtë me disk duke grabitur sipas tij xhepat e publikut

Këngëtarja Rezarta Smaja këtë vit ashtu si më përpara do të jetë prezantuese e këtij festivali

Për disa muaj orkestra profesioniste e teatrit “Migjeni” po punon për festivalin “Prandverë me kangë” për të lënë shijen më të mirë tek publiku që do të jetë i pranishëm.