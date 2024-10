Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka vizituar sot në burgun e Fierit deputetin e Partisë Demokratike, Ervin Salianji, i cili po vuan dënimin me një vit burg për kallëzim të rremë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Meta shkruan se ky takim e bindi edhe më shumë se burgu politik vetëm e ndez frymën e ndryshimit dhe përmbysjen e juntës në fuqi. Meta thotë se ka qenë i shoqëruar edhe nga anëtari i Kryesisë të Partisë së Lirisë, Genc Gjokutaj.

“Sot, me kërkesën time, së bashku me anëtarin e Kryesisë të Partisë së Lirisë, avokat Genc Gjokutaj, takova në burgun e Fierit deputetin tribun të Partisë Demokratike dhe opozitës, z.Ervin Salianji, i cili po vuan burgun politik të Narkoshtetit. Takimi ishte shprehje e solidaritetit kundër Narkoregjimit në fuqi dhe Narkodrejtësisë. Ky takim më bindi edhe më shumë se burgu politik vetëm e ndez frymën e Ndryshimit dhe përmbysjen e juntës në fuqi. Krenar për heronjtë e fjalës së lirë, të cilët as në burg nuk e humbasin Lirinë”, shkruan Meta.

Kujtojmë se Gjykata e Lartë i rrëzoi sot Ervin Salianjit kërkesën për pezullimin e dënimit.