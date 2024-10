Një marrëveshje binjakëzimi është nënshkruar ndërmjet organizatave policore joqeveritare IPA e rajonit të Shkodrës dhe IPA e rajonit të Dubrovnikut të Kroacisë. Marrëveshja u nënshkruar nga Valmira Zenuni përfaqësuese e IPA Shkodër dhe Pero Matiç, përfaqësues i IPA-s të Dubrovnikut. Në njoftimin për shtyp thuhet se “ky partneritet përfaqëson një hap të rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e sigurisë, trajnimit dhe shkëmbimit të përvojave profesionale midis dy organizatave me mision të përbashkët për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike. Kjo marrëveshje synon të nxisë bashkëpunime të thelluara në fusha të ndryshme, përfshirë zhvillimin e programeve të përbashkëta të trajnimit për personelin policor, shkëmbimin e informacionit për praktikat më të mira në menaxhimin e sigurisë publike dhe organizimin e aktiviteteve të përbashkëta për rritjen e ndërgjegjësimit publik në lidhje me parandalimin e krimit. Duke u bazuar në angazhimin e përbashkët për një shoqëri më të sigurt, kjo marrëveshje do të ndihmojë në ndërtimin e urave të miqësisë dhe bashkëpunimit ndërmjet organizatave policore joqeveritare në nivel ndërkombëtar, duke forcuar kapacitetet operacionale dhe duke promovuar standardet më të larta profesionale. Ceremonia e nënshkrimit u zhvillua në Dubrovnik, me pjesëmarrjen e drejtuesve të lartë nga të dy organizatat. Ata theksuan rëndësinë e kësaj marrëveshjeje për promovimin e sigurisë dhe stabilitetit në komunitetet që ato përfaqësojnë, duke premtuar një angazhim të fortë për të vazhduar ndarjen e burimeve dhe njohurive për përfitimin e përbashkët. Zëvendës Presidenti i IPA të Shqipërisë Arjan Ahmetaj deklaroi se ky binjakëzim është një mundësi unike për të thelluar marrëdhëniet tona profesionale dhe për të shkëmbyer njohuri që do të përmirësojnë aftësitë tona për të adresuar sfidat e përbashkëta të sigurisë. Nga ana tjetër, Presidenti i IPA në Kroaci Milenko Vidak theksoi se ne besojmë se ky partneritet do të sjellë përfitime të shumta për të dyja organizatat dhe për shoqëritë që ne i shërbejmë. Ky binjakëzim shënon fillimin e një epoke të re në bashkëpunimin ndërmjet organizatave policore joqeveritare dhe vë një shembull frymëzimi për bashkëpunime të tjera ndërkombëtare në këtë sektor”, përfundon njoftimi për shtyp pas marrëveshjes së firmosur mes IPA Rajoni Shkodër dhe IPA në Dubrovnik të Kroacisë.