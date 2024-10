Keshitari i Keshillit Bashkiak te Shkodres Imeldi Sokoli i cili ne zgjedhjet lokale garoi nen siglen e PD-se pjese e grupit te Lulzim Bashes. Me nje status ne rrjetin social facebook shprehet se i bashkohet grupit PD-së të drejtuar nga kryetari Sali Berisha. Ne nje analize rreth aksionit opozitar Sokoli shprehet se “Ndaj aksioni opozitar duhet të mbështetet në përbashkim në çdo instancë po ashtu në Këshillin Bashkiak të bashkisë Shkodër ku unë jam pjesë, duhet të kemi 1 kamp të vetëm opozitar në këtë mënyrë kjo sjellë një administrim më të përgjegjshëm të Shkodrës.

Patjetër unë do jem pjesë integrale e këtij përbashkimi sepse që të hysh në mejdan me pushtetin duhet të jesh pjesë aktive e kampit opozitar.” Nje veprim i pritshem i tij i cili e paralajmeroi kete veprim te tij me pjesmarrjen ne proesten e 7 tetorit ne Tirane.

