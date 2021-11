Presidenti i Republikës Ilir Meta ka uruar 28 nëntorin, festën e Pavarësisë së Shqipërisë me një foto të veçantë. Ai ka publikuar një foto me nipin e Presidentit të ndjerë të Kosovës Ibrahim Rugova, teksa të dy bëjnë me duar simbolin e shqiponjës.

“Të dashur miq,

Së bashku me Lekën, nipin e Presidentit historik të Kosovës, Ibrahim Rugova, ju urojmë të gjithë shqiptarëve kudo ndodhen: Gëzuar Pavarësinë e Shqipërisë, Ditën e Flamurit tonë Kombëtar! 🇦🇱”, shkruan Presidenti Meta.