Një organizatë për mbrojtjen e të drejtave ka shpëtuar 9-vjeçaren Parvana Malik, e cila u shit nga prindërit të saj te një 55 vjeçar.

“Jam vërtet e lumtur”, tha Parvana. “(Bamirësia) më shpëtoi nga burri im dhe burri im është plakur.”

Kujtojmë se muajin e kaluar, CNN raportoi se Parvana dhe disa vajza të tjera të mitura po shiteshin nga baballarët e tyre në mënyrë që anëtarët e tjerë të familjeve të tyre të ushqeheshin. Në atë kohë, babai i Parvanës, Abdul Malik tha se ajo qante ditë e natë më parë, duke iu lutur që të mos e shiste, duke thënë se ajo donte të shkonte në shkollë dhe të studionte.

Pas një proteste ndërkombëtare Parvana u kthye tek familja e saj. Organizata jofitimprurëse Too Young to Wed (TYTW) me bazë në Shtetet e Bashkuara gjithashtu ishte përfshirë për të zhvendosur vajzat, vëllezërit e motrat dhe nënat e tyre në një shtëpi të sigurt.

“Kjo është një zgjidhje e përkohshme”, tha Stephanie Sinclair, themeluesja e TYTW. “(Por) në të vërtetë ajo që ne po përpiqemi të bëjmë është të parandalojmë shitjen e vajzave për martesë”.