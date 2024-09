Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën gjatë 24 orëve të ardhshme do të ndjeni energji të madhe, ideale për të nisur projekte të reja! Për sa i përket punës, mund të shfaqen mundësi interesante, por duhet të nxitoni t’i shfrytëzoni ato. Në dashuri ka nevojë për sqarime.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën në këto orë të shtatorit ndiheni më reflektues se zakonisht, kjo do t’ju ndihmojë të merrni vendime të rëndësishme në vendin e punës. Mos lejoni që pengesat e vogla t’ju dekurajojnë. Në dashuri, yjet favorizojnë çifte të qëndrueshme.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën ju pret një ditë dinamike plot lajme. Yjet do ju shtyjnë të jeni krijues, sidomos në punë, ku mund të propozoni ide novatore ose të paktën shumë premtuese. Komunikimi do të jetë çelësi për të shmangur keqkuptimet

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën ju jeni në një fazë reflektimi të thellë që do t’ju ndihmojë të kuptoni më mirë emocionet tuaja. Puna kërkon shumë vëmendje. Në dashuri është koha e duhur për të sqaruar dyshimet e vjetra dhe për të filluar sërish me qetësi më të madhe. Marrëdhëniet familjare përmirësohen.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën yjet ju bëjnë veçanërisht ambicioz në këto orë të fundit të muajit, duke ju shtyrë të luftoni për atë që dëshironi. Puna ku mund të vijnë njohje të rëndësishme është gjithashtu e mirë. Një surprizë mund të ndriçojë mbrëmjen!

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën në këto orë ndiheni veçanërisht analitike, gati për të zgjidhur çdo problem me saktësi. Puna kërkon përqendrim. Në dashuri është e rëndësishme të shmangni kritikat e tepërta. Mos harroni t’i jepni vetes pak relaksim.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën dita do të hapet me këndvështrime të reja në vendin e punës, përfitoni nga ajo për të nxjerrë në pah aftësitë tuaja! Në dashuri mund t’ju duhet të përballeni me debate, por me pak takt do të arrini të gjeni një kompromis. Relaksohuni dhe lini vend edhe për kreativitet.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën intuita do t’ju çojë larg, përgatituni të kapni çdo detaj të një situate nga e cila mund të përfitoni shumë. Për sa i përket punës, intuitat tuaja do të jenë veçanërisht të dobishme, duke ju çuar në zbulimin e zgjidhjeve të papritura.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën yjet ju bëjnë veçanërisht entuziastë dhe të etur për të eksploruar mundësi të reja. Për sa i përket punës, është koha ideale për të planifikuar të ardhmen, megjithëse do të ishte më mirë të shmangni lëvizjet e rrezikshme. Në dashuri mund të ndiheni pak të hutuar.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën tani jeni të fokusuar në qëllimet tuaja, asgjë nuk mund t’ju ndalojë! Për sa i përket punës, hapen rrugë të reja, por do t’ju duhet të tregoni qëndrueshmëri dhe përkushtim. Yjet favorizojnë investimet ekonomike afatgjata, vetëm kujdes të mos tregoheni shumë impulsivë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën jeni në një fazë krijuese dhe inovative që ju shtyn të kërkoni zgjidhje të veçanta dhe jokonvencionale. Për sa i përket punës, idetë tuaja do të vlerësohen, përpiquni t’i prezantoni në mënyrën e duhur dhe do të keni sukses dhe fat.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën ju pret një ditë ideale për të reflektuar mbi prioritetet tuaja dhe për të rregulluar jetën tuaj! Për sa i përket punës, është koha e duhur për t’u fokusuar në projekte të rëndësishme dhe për të kërkuar bashkëpunime të reja. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për mirëkuptim më të madh.