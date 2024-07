Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën ju keni sërish Hënën në shenjën tuaj e cila do të sjellë energji dhe një dëshirë të madhe për dashuri. Tension nervor që duhet të përmbahet sa më shpejt të jetë e mundur. Nëse ata duhet të mbështesin arsyet, është më mirë ta bëjnë këtë në mënyrë diplomatike. Qiell i shkëlqyer për ata që punojnë në tregti.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën takime të reja në horizont për shumë prej jush. Qiell premtues për zemrat e vetmuara. Mërkuri do të sjellë një mundësi shtesë. Ndjesitë që do përjetoni tani do jenë shumë pozitive. Idealja do të ishte ndryshimi i grupit apo rolit në punë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën nuk e keni më Hënën kundër jush. Ju duhet të gjeni përsëri një qetësi të humbur. Historitë e dashurisë që nuk funksionojnë do të përjetojnë një gusht të komplikuar, është më mirë t’i bëni të gjitha gjërat me qetësi.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën shumë prej jush mund të përjetoni pak polemika, por gjërat do të përmirësohen gjatë pasdites së së shtunës. Ju duhet të organizoni ndryshime dhe gjithashtu të merrni lajme të mira. Kujdes nga shumë fjalë dhe një stuhi që kalon…

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën do të përjetoni një ditë që do t’ju ftojë të flisni për ndjenjat. Hape zemren. Shumë prej jush mund të bëjnë një zgjedhje të rëndësishme. Nëse një situatë pune ka marrë ngritje, thjesht vazhdoni.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën në këtë ditë shenjën tuaj keni Hënën e cila premton takime të reja… Situata përsa i përket emocioneve duket qartë se po përmirësohet. Ka nga ata që jetojnë histori që janë ende jozyrtare. Për sa i përket punës, të gjitha propozimet e reja duhet të vlerësohen.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën nëse duhet të bëni gjëra të rëndësishme, është më mirë të mos e shtyni. Më mirë t’i lini gjërat të ikin, yjet kanë filluar të jenë të favorshëm. Pret një e diel me shumë planetë intrigues. Ata që kanë aventura të reja në punë janë të emocionuar.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën do të duhet të shfrytëzoni sa më shumë këtë ditë edhe nëse keni një frikë të madhe për të bërë gabime. Hëna në opozitë e cila mund të gjenerojë disa konflikte të vogla. Gjatë orëve të ardhshme, një projekt i organizuar prej kohësh mund të shtyhet. Mundohuni të mos zemëroheni shumë…

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën gjatë orëve të ardhshme do të jeni në gjendje të gjallëroni një bashkim që ka qenë i mërzitshëm për një kohë, edhe nëse mund të ketë pak zemërim për diçka që nuk funksionon në punë. Qiell që të jep dëshirën për t’u rikthyer në lojë. Gjatë së dielës do jetë më mirë të dëgjoni nevojat e partnerit.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën negociata në dashuri. Humor i keq në punë. Gjatë së dielës nuk do e keni më Hënën në kundërshtim, Mërkuri dhe Venusi do jenë të favorshëm. Nga data 5 gusht mjegulla në punë do të hiqet.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën është më mirë të flasim dhe të dielen. Zgjedhja përfundimtare në punën e ardhshme. Shumë prej jush po përballen me çdo gjë shumë të vështirë, por idetë tuaja në punë së shpejti do të vlerësohen.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën nuk duhet të izoloheni në dashuri. Në punë duhet të jeni të kujdesshëm sepse dikush mund t’ju lëndojë. Hëna e favorshme që e bën të dielën premtuese në dashuri.