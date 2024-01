Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën dashuria duhet jetuar me pozitivitet dhe dëshirë për të dashuruar. Problemet e vjetra do gjejnë zgjidhje dhe në punë është më mirë të shmangni diskutimet me të tjerët, mendoni vetë. Do të shihni që gjithçka do të funksionojë dhe do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën ka ardhur koha për të ringjallur fatet e marrëdhënies tuaj me pak më shumë përpjekje. Në punë filloni të merrni vendime për të ardhmen tuaj.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën ka ardhur koha të përballeni me problemet me partnerin dhe t’i kapërceni ato. Në punë dita nis me pak vështirësi dhe lodhje por do ia dilni. Përveshni mëngët dhe mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën nxirre në pah gjithë ëmbëlsinë tënde me partnerin sepse do t’i duhet. Për sa i përket punës, bëni kujdes nga polemika. Do të shihni që do të ketë mundësi të shkëlqyera në çdo fushë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën në dashuri duhet të sqaroheni dhe të kuptoni se me kë doni të filloni një lidhje. Në punë bëni kujdes nga pak lodhje shtesë edhe për shkak të problemeve me pagjumësinë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Në dashuri është më mirë të ecni me kujdes dhe të mos mashtroni menjëherë. Në punë jeni në një fazë pritjeje por ndërkohë i tregoni shefit sa vleni. Do të shihni se do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë, por së shpejti do të gjeni përshtatjen e duhur.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën në dashuri duhet të merrni një moment për të reflektuar dhe në punë prisni një propozim të këndshëm, por përpara se ta pranoni, negocioni mirë. Do të shihni që do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses. Thjesht duhet të jeni më të qetë dhe më të vendosur.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën në dashuri duhet të qëndroni të qetë dhe të mos nguteni për të zgjidhur gjithçka menjëherë. Në punë bëni kujdes që të mos debatoni me të tjerët.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën ka ardhur koha të flisni me partnerin tuaj dhe të kuptoni se çfarë nuk shkon. Në punë jeni në pritje të përgjigjeve. Kuptoni nëse ka mundësi për sukses, rritje, rinovim kontratash. Nga ana tjetër, viti i ri, jeta e re. Ose të paktën kështu shpresojmë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën do të ndjeni pak vështirësi në dashuri, ka diçka që ju shqetëson por duhet të kuptoni se cila është origjina e saj. Në punë duhet të kompensoni kohën e humbur dhe të jeni më produktivë. Do të shihni që do të ketë mundësi të shkëlqyera.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën, ka ardhur koha të hidheni në dashuri nëse ju pëlqen dikush. Në punë nuk jeni plotësisht të kënaqur me sa fitoni. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën bëni kujdes nga disa debate të vogla me partnerin dhe në punë kujdes nga disa kolegë që mund t’ju godasin nga pas. Do të shihni që do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë. Së shpejti do të ketë një lajm të shumëpritur.