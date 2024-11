Të kthyer si rrjet “marimangash” dhe rrezik për jeten e qytetareve, problematika e kabllove ajror do të marrë zgjidhje në Lezhë.Bashkia ka ngritur grupin e punës, ku do të nisë këputja e çdo linje kabllore që është jashtë lejes së dhënë, ndërkohe po bashkepunohet me subjektet e shpërndarjes së internetit që kanë linja nentokesore për të vendosur aty te gjitha kabllot. Këte e ka bërë të ditur nënkryetari i Bashkisë Lezhë, Elson Frroku.

Nëse nuk arrihet marrëveshja Bashkia Lezhë do të ndërtojë vetë rrjetin nëntokësor dhe kompanitë që do operojnë do të tarifohen.

Viti 2024 do të shënoje startin e këtij objektivi dhe reduktimit të kabllove ajrore dhe gjatë vitit 2025 do të marrë zgiidhje përfundimtare kjo problematike.