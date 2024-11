Portieri Tomas Strakosha doli në konferencën për shtyp ku u ndal të fliste për ndeshjet e ardhshme me Shqipërinë. Ai foli për Çekinë, tifozët, konkurrencën në Kombëtare, si dhe për Alen Sherrin dhe Etrit Berishën.

“Atje në Çeki ndoshta kemi luajtur ndeshjen më të keqe në dy vitet e fundit, pësuam gol në minutat e para. Pra vetëm më mirë duhet të bëjmë se më keq jo. Luajmë dy finale në shtëpi, kemi publikun tonë edhe mendoj që jemi të gjithë të përgatitur mirë. Edhe pse kemi mungesa them se do tja dalim.

Veç të jemi të përqëndruar, vijmë nga një Europian i mirë, jemi të barabartë me pikë, duhet të japim maksimumin dhe me zemër, të luftojmë për çdo top. Për çdo futbollist është motivim kur e ke stadiumin plot. Neve nuk shikojmë çdo lojtar ndryshe, luajmë si ekip dhe mbrojmë e sulmojmë bashkë, kemi pësuar dy gola nga ai dhe duhet të japim maksimumin të gjithë bashkë. Do të jemi të përqëndruar këtu. Duhet të pyesim trajnerin për portierët dhe unë bëj maksimumin për vete, konkurrenca është e mirë për ne dhe për lojtarët.

Kam komplimente dhe urime për Alen Sherrin dhe deri në fund mund të jetë titullar i Kaljarit. Duhet ta shijojë sa më shumë dhe të japë maksimumin. Besoj ndeshja e parë është më e rrezikshme, pasi bëmë ndeshjen më të dobët kundër tyre në Ligën e Kombeve. Më mungon Etrit Berisha, kush nuk thirret na mungon, Etritin e njoh prej 12 vitesh dhe na mungon si lojtar dhe si njeri”, deklaroi ai.