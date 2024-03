Rreth 20 skaut te ardhur nga Milano i Italise se bashku me rinine e famullise se Shkrelit ne Malesi te Madhe nen organizimin e famullitarit kane mbajtur kampin pranveror. Per organizatorin e ketij kampi Dom Nikolin Toma ky kamp eshte nje para pergatitje per kampin veror qe organizohet ne Shkrel te Malesise se Madhe.

Dy te rinjte skaut nga Milano te cilet per here te dyte ndodhen ne kete zone, thone se eshte nje pervoje e jashtezakonshme.

Te rinjte socializohen me njeri tjetrin, marrin nga kultura dhe edukatat reciproke.

Rreth 100 te rinj te moshave te ndryshme kane qene pjese e ketij kampi pranveror te mbajtur ne famullin e Shkrelit ne Malesi te Madhe, duke i paraprire keshtu aktiviteteve te ndryshme formuese dhe edukuese qe organizohen ne periudha te ndryshme te vitit.