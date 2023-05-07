KANDIDATI I KOALICIONIT “BASHKË FITOJMË” BARDH SPAHIA : SPORTI ËSHTË NJË PREJ KRENARIVE TË SHKODRËS 07/05/2023 28 Sporti është një prej krenarive të Shkodrës që me programin tonë do të ketë investime, mbështetje dhe vlerësimin e duhur. Bashkë Fitojmë. https://fb.watch/kncbgg_erO/?mibextid=DcJ9fc BOTA CHARLES III BETOHET ME DORËN MBI BIBËL: DO JEM MONARK BESNIK 06/05/2023 SOT CEREMONIA E KURORËZIMIT TË MBRETIT CHARLES III, TË FTUAR NGA... 06/05/2023 RUSËT BOMBARDOJNË RAJONIN E DONETSK-UT, HUMB JETËN NJË GRUA! 05/05/2023 NESËR KURORËZIMI I MBRETIT CHARLES, SA DO TË KUSHTOJË DHE KUSH... 05/05/2023