KANDIDATI I KOALICIONIT “BASHKË FITOJMË” BARDH SPAHIA: VELIPOJA KA PËR TË QËNË DESTINACIONI KRYESOR I KËTIJ SEZONI NË TË GJITHË RAJONIN. 04/05/2023 28 Sezoni i këtij viti do të jetë i mbushur me risi, plot aktivitete dhe me një paketë të plotë investimesh e shërbimesh. Velip☀ja ka për të qënë destinacioni kryesor i këtij sezoni në të gjithë rajonin. BOTA KURORËZIMI I MBRETIT CHARLES III, ÇFARË FSHIHET PAS CEREMONISË MADHËSHTORE 04/05/2023 SULMI ME DRON NË KREMLIN, REAGON ZELENSKY: NUK KEMI DORË NE 03/05/2023 MOTI I KEQ NË ITALI, PËRMBYTJE NË DISA ZONA, VËRSHON LUMI... 03/05/2023 BORRELL PAS MIRATIMIT TË DEKLARATËS PËR TË ZHDUKURIT: FAKTOR KYÇ PËR... 02/05/2023