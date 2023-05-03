KANDIDATI I PS BENET BECI: BASHKË, SECILI PREJ NESH ME MË TË MIRËN QË MUNDET TË BËJË, PËR MË TË MIRËN, SHKODRËN! 03/05/2023 45 Bashkë, secili prej nesh me më të mirën që mundet të bëjë, për më të mirën, Shkodrën! https://fb.watch/kik9rKT0kc/?mibextid=CDWPTG BOTA SULMI ME DRON NË KREMLIN, REAGON ZELENSKY: NUK KEMI DORË NE 03/05/2023 MOTI I KEQ NË ITALI, PËRMBYTJE NË DISA ZONA, VËRSHON LUMI... 03/05/2023 BORRELL PAS MIRATIMIT TË DEKLARATËS PËR TË ZHDUKURIT: FAKTOR KYÇ PËR... 02/05/2023 DIALOGU PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE, THIRRJE PËR VEPRIME URGJENTE PËR BURIME TË... 02/05/2023