Sot, në 5 maj, me familjarët e Deshmorit të Atdheut Ardian Kodra. Efektivi nga Shkodra, i cili për 20 vite ishte pjesë e FNSH-së, humbi jetën pas një shkëmbimi zjarri mes agresorit David Qosja dhe policisë. Ardian Kodra, ishte i martuar dhe babai i dy fëmijëve, që tashmë janë rritur. Familja e tyre është nderuar me ‘Dekorata e artë e Shqiponjës’. Respekt e mirënjohje për çdo grua e burrë të këtij vendi, që lirinë dhe paqen e të gjithëve ne, e kanë paguar me jetën e tyre!