Komisioni Evropian mbështet Shqipërinë për mbylljen e negociatave të anëtarësimit deri në 2027. Në një komunikatë që KE ka bërë për vendet aspirante thuhet se “Shqipëria ka bërë progres për reformat dhe se ka rezultate të mirë për sa i takon luftës kundër korrupsionit”. Por gjithashtu vihet theksi te reformat në sundimin e ligjit, duke konsoliduar historikun e zbatimit të ligjit, në luftimin efektiv të korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe promovimin e të drejtave themelore, duke përfshirë lirinë e medias, të drejtat e pronës dhe pakicat.

“Njëzet vjet pas zgjerimit më të madh në historinë e BE-së me 10 shtete të reja anëtare, anëtarësimi në BE mbetet një shtytës kryesor i sigurisë afatgjatë, paqes, stabilitetit dhe prosperitetit në Evropë”, sipas Komisionit Evropian.

Ai vazhdon të promovojë vlera të përbashkëta, duke përfshirë demokracinë, shtetin e së drejtës dhe respektimin e të drejtave themelore, duke nxitur rritjen ekonomike. Një perspektivë e besueshme e anëtarësimit në BE nxit reformat dhe është thelbësore për nxitjen e pajtimit. Rëndësia e integrimit evropian u demonstrua më tej gjatë pandemisë COVID-19, e cila vuri në qendër të vëmendjes ndërlidhjen e Evropës dhe nevojën për të përballuar sfidat globale së bashku. Tre aplikimet për anëtarësim nga fqinjët lindorë të BE-së në vazhdën e luftës së agresionit të Rusisë kundër Ukrainës në vitin 2022, dhe vendimet që pasuan nga Këshilli Evropian, janë dëshmi e mëtejshme e peshës gjeopolitike të zgjerimit të BE-së”, shtohet në të.

“Procesi i zgjerimit hyri në një fazë të re me një vrull të ri në vitin 2024. Pas vendimit të Këshillit Evropian të dhjetorit 2023 për hapjen e negociatave me Ukrainën dhe Moldavinë, konferencat e para ndërqeveritare që hapën negociatat me të dy vendet u mbajtën më 25 qershor 2024. Më pas, Komisioni filloi takimet dypalëshe të shqyrtimit që tani janë në ecje të plotë. Pas vendimit të Këshillit që pranoi se Mali i Zi kishte përmbushur standardet e përkohshme për kapitujt e sundimit të ligjit, konferenca ndërqeveritare më 26 qershor komunikoi standardet përmbyllëse për këta kapituj. Kjo hapi gjithashtu rrugën për të filluar mbylljen e përkohshme të kapitujve të negociatave. Seancat e shqyrtimit përfunduan si me Shqipërinë ashtu edhe me Maqedoninë e Veriut në fund të vitit 2023”, shton ai.

“Grup-kapitulli i parë me Shqipërinë më 15 tetor 2024”, thekson KE.

Në kapitullin për Shqipërinë, KE thotë se mbështet Shqipërinë për mbylljen e negociatave të anëtarësimit deri në 2027.

Shqipëria

Në Shqipëri, autoritetet kanë deklaruar vazhdimisht angazhimin e tyre të vendosur politik për integrimin në BE si prioriteti kryesor strategjik i vendit dhe kanë ruajtur një nivel të lartë ambicie për të ecur përpara në negociatat e anëtarësimit.

Shqipëria ka vazhduar të bëjë progres në reformat nën grupin themelor, veçanërisht në reformën gjithëpërfshirëse në drejtësi dhe procesin e vetingut, përfundimi i të cilit në shkallë të parë është i pashmangshëm, nëpërmjet rezultateve të mira në çështjet antikorrupsion dhe duke rritur kapacitetet e saj në hetimet financiare kundër krimit të organizuar.

Angazhimi aktiv i Shqipërisë gjatë mandatit të saj si anëtare jo e përhershme në Këshillin e Sigurimit të OKB-së deri në fund të vitit 2023, si dhe të dhënat e saj të përafrimit të plotë me politikën e përbashkët dhe të jashtme të sigurisë së BE-së, dëshmojnë për zgjedhjen e saj strategjike për anëtarësimin në BE dhe rolin e një partneri të besueshëm ndërkombëtar.

Pas konferencës së parë ndërqeveritare për negociatat e anëtarësimit në korrik 2022, seancat e shqyrtimit për të gjashtë grupet e acquis të BE-së përfunduan në nëntor 2023.

Në fund të vitit 2023, Komisioni i paraqiti Këshillit raportin e vlerësimit të standardeve hapëse, ku ai arriti në përfundimin se Shqipëria kishte përmbushur kërkesat për hapjen e negociatave për grupin themelor.

Komisioni përshëndet hapjen e negociatave mbi grupin themelor në konferencën e dytë ndërqeveritare të mbajtur më 15 tetor, e cila shënoi një moment kyç në rrugën drejt anëtarësimit.

Komisioni gjithashtu mbështet hapjen e negociatave në grupin 6 – Marrëdhëniet me Jashtë drejt fundit të vitit nëse vijon trendi pozitiv.

Qeveria shqiptare sinjalizoi objektivin e saj për mbylljen e negociatave të anëtarësimit deri në fund të vitit 2027 dhe Komisioni është i gatshëm të mbështesë këtë objektiv ambicioz.

Për këtë qëllim, është thelbësore që autoritetet të intensifikojnë më tej ritmin e BE-së, reforma të orientuara, veçanërisht në sundimin e ligjit, duke konsoliduar historikun e zbatimit të ligjit, në luftimin efektiv të korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe promovimin e të drejtave themelore, duke përfshirë lirinë e medias, të drejtat e pronës dhe pakicat.