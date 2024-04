Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën ju jeni plot dëshirë për të bërë dhe për të lëvizur. Këshilla, megjithatë, është që të dozoni pak veten. Përpiquni të pushoni dhe të rikuperoni energjinë, edhe sepse keni disa ditë të zëna përpara.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën gjatë orëve në vijim do të keni një dëshirë të madhe për të dashuruar. Duke ndjekur rrugën e ndjekur nga yjet do të arrini të zgjidhni problemet që keni pasur me partnerin.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën të tutë janë yje të veçantë. Ju ndoshta jeni kapur nga shumë probleme, ankthe dhe mosmarrëveshje. Ke vendosur të çlirosh shpirtin, të flasësh dhe të thuash vërtet atë që mendon dhe si janë gjërat.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën gjatë kësaj fundjave do të priremi të jemi pak më të shtrirë. Kjo do t’ju ndihmojë të njiheni dhe të relaksoheni. Ju duhet vërtet të relaksoheni dhe të mos mendoni për problemet që keni pasur javët e fundit.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën në këtë periudhë dhe në veçanti këtë fundjavë do të jeni arkitektët e fatit tuaj, si në fushën sentimentale ashtu edhe në atë të punës.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën gjatë kësaj fundjavë do të keni mundësinë t’i jepni shfryrje instinkteve tuaja. Kur përballeni me një problem, u jepni të tjerëve idenë se jeni gjithmonë të sigurt dhe përpiqeni të fshehni pasiguritë tuaja.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën ju duhet patjetër të zgjidhni një problem të vogël personal ose pune. Në këtë mënyrë mund të përjetoni një fundjavë pa ankthe dhe shqetësime.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën gjatë kësaj fundjave mund të humbisni durimin. Kini kujdes të mos filloni diskutime për tema të parëndësishme, edhe sepse mund të përjetoni ditë të paharrueshme.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën do t’ju duhet të rinovoni veten, do t’ju duhet të filloni dashurinë në një mënyrë më të qetë. Përsa i përket dashurisë, mund të keni qenë viktimë e polemikave të panevojshme që ju kanë lënë të hutuar.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën do të duhet të zgjidhni disa probleme për fundjavën. Me siguri do të keni shumë stres për të menaxhuar gjatë orëve në vijim dhe nga e diela do të arrini të gjeni qetësinë që keni kërkuar prej kohësh.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën shfrytëzojeni këtë fundjavë në mes të prillit për të rregulluar jetën tuaj. Shpesh në rrëmujë gjen elementët më të mirë të jetës tënde, por tani ka ardhur koha për të kuptuar.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën gjatë kësaj fundjave do të keni një dëshirë të madhe për të çliruar veten nga një barrë, veçanërisht në fushën sentimentale. Bëni vlerësimet e duhura dhe gjeni guximin për të marrë vendime.