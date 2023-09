Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bëri të ditur se për ditën e shtunë vendi ynë do të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme për shkak të masave ajrore të thata dhe relativisht të nxehta me origjinë jugore.

Moti parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta dhe mesatare. Në mbrëmje shtim vranësirash deri të dendura duke nisur nga Ultësira Perëndimore për t’u shtrirë më pas në të gjithë territorin.

Era do të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim me shpejtësi mesatare 1-8m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore erë intensive me shpejtësi deri në 10-15m/s duke u shoqëruar me valëzim në dete të forcës 2-4 ballë.

Temperaturat parashikohen: