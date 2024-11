Një numër rekord azilkërkuesish që pretendojnë se janë homoseksualë janë lejuar të qëndrojnë në Britani sipas rregullave të GJEDNJ. Numri i azilkërkuesve të cilëve iu dha leja për të qëndruar në Britani bazuar në orientimin e tyre seksual u rrit në 2133 vitin e kaluar, nga 762 në 2022 dhe 677 një vit më parë. Home Office pranoi kërkesat pasi ata që kërkonin azil vërtetuan se kthimi në atdheun e tyre do të ishte çnjerëzor për shkak të seksualitetit të tyre. Numri i azilkërkuesve që u është dhënë leja për të qëndruar bazuar në seksualitetin e tyre është në rritje krahasuar me vitin 2019, kur u bënë 475 kërkesa të suksesshme. Megjithatë, skeptikët besojnë se disa azilkërkues mund të luajnë me sistemin duke pretenduar se janë homoseksual si një mjet për t’u miratuar aplikimi i tyre. Alp Mehmet, kryetari i Migrationwatch UK, tha se “ndërsa është e pamundur të jesh i sigurt për vërtetësinë e aplikantëve që kërkojnë azil bazuar në seksualitetin e tyre, ka shumë shembuj që ne jemi shumë të gatshëm për të dhënë përfitimin e dyshimit. Rasti i nigerianit Saheed Azeez mund të jetë maja e ajsbergut”.

Nigerianit 33-vjeçar iu dha azil vitin e kaluar në Mbretërinë e Bashkuar pasi pretendoi se mund të vritej nga grupi militant Boko Haram, pasi ishte homoseksual, por më pas u zbulua se ai kishte tre fëmijë nga tre gra të ndryshme. Vendet që panë numrin më të madh të aplikimeve të suksesshme vitin e kaluar ishin Pakistani, Bangladeshi dhe Nigeria. Aplikantët nga Shqipëria ishin më të refuzuarit. Më pak se 10 për qind e aplikimeve të bëra nga shqiptarët ishin të suksesshme.

Deri në qershor 2023, 10,377 shqiptarë mbërritën në Mbretërinë e Bashkuar me varka të vogla, duke përbërë 24 për qind të të gjithë mbërritjeve me varka të vogla. Rreth 83 përqind e tyre aplikuan për azil, sipas shifrave të qeverisë. Për 8 vende, 100 për qind e pretendimeve ishin të suksesshme. Këta ishin njerëz nga Afganistani, El Salvadori, Siria, Eritrea, Myanmari (Burma), Libia, Shën Vincenti e Grenadinet dhe Jemeni. Një zëdhënës i Zyrës së Brendshme tha se “është e rëndësishme që të pastrojmë numrin e mbetur të azilantëve dhe të ofrojmë mbrojtje për individët që ikin nga persekutimi”.