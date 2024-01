Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën po përpiqeni të rregulloni çështje dhe situata të ndryshme që kanë kohë që kanë mbetur pezull. Ky është qëndrimi i duhur për të ndërtuar të ardhmen që dëshironi dhe nëse ndiheni pak të lodhur, mos u shqetësoni, është normale.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Po përjetoni është një periudhë në të cilën mund të jepni ultimatume, nëse një person ka premtuar se do të përfundojë diçka dhe nuk e ka bërë ende, kështu që ju ndjeni nevojën për bëje të kuptojë se nuk duhet të tallet me ty.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën është e kotë të fshehësh lodhjen që po ndjen prej disa muajsh, është e kotë të fshehësh humorin e keq për shkak të sjelljes së disa personave që i konsideronit miq. Nxirrni ndjenjat tuaja dhe do të shihni se do të ndiheni shumë më mirë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Kjo e shtunë do të ishtë mirë të provoni të rikuperoni fuqinë që keni humbur ditët e fundit. Këshilla për çiftet që kanë përjetuar një pengesë ose kanë pasur disa probleme është t’u kushtojnë pak kohë atyre. Përkëdhel veten më shumë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Sot do keni shumë kundërshtime, si në familje ashtu edhe në punë. Provoni t’i merrni gjërat me qetësi dhe të kaloni këto tensione me të mirë. Nëse keni mundësi merrni pushim në punë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Në vitin 2023 keni përjetuar disa momente të hidhura. Fatmirësisht viti i ri ka filluar dhe dalëngadalë po vjen në vete dhe të jeni të sigurt se do t’ju sjellë gjithë kënaqësinë që ju e meritoni.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Këtë të Shtunë të parë të vitit provoni të rikuperoni emocionet që prej kohësh kanë qenë të fjetura. Nëse për ndonjë arsye jeni frenuar gjatë ditëve të fundit, ka ardhur koha ta lini.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Ka një farë pasigurie sentimentale që shkakton shqetësime të konsiderueshme. Çiftet e krijuara disa kohë më parë mund të kenë pasur disa diskutime në lidhje me projektet e ardhshme, ndërsa ata që së fundmi kanë gjetur një partner mund të mbërthehen nga disa dyshime.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Këtë të Shtunë mos qëndroni brenda. Përdorii këtë ditë për të dalë, për të parë njerëz që nuk i keni parë për një kohë dhe për të provuar emocione dhe përvoja të reja.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në këtë fundjavë të parë të vitit do përjetoni momente pozitive. Ky mund të jetë viti i kthesës si nga pikëpamja profesionale ashtu edhe nga ajo personale.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Pas disa ditëve disi konfuze dhe mjaftë të lodhshme, tani do të ishte koha për të marrë frymë dhe për të rikuperuar energjinë fizike dhe mendore që keni humbur këto ditë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Këtë fundjavë dashuria ka më shumë rëndësi se çdo gjë dhe ju duhet të shijoni këto momente në maksimum. Surprizoni partnerin tuaj dhe ndani kohë të mirë me të.